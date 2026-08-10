Ρόδος: Χειροπέδες σε 2 γυναίκες – «Πιάστηκαν» με 3.928 πακέτα λαθραία τσιγάρα στο αεροδρόμιο

Δύο γυναίκες συνελήφθησαν στη Ρόδο, κατηγορούμενες για κατοχή χιλιάδων πακέτων λαθραίων τσιγάρων. Σε βάρος τους σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία.

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Ρόδος/ λαθραία τσιγάρα
Πηγή: ΕΛΑΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο γυναίκες συνελήφθησαν στη Ρόδο.
  • Η σύλληψη αφορά την κατοχή χιλιάδων πακέτων λαθραίων τσιγάρων.
  • Σε βάρος των δύο γυναικών σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία.

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Στη σύλληψη δύο γυναικών, ηλικίας 42 και 45 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί στο αεροδρόμιο της Ρόδου, καθώς στις αποσκευές τους εντοπίστηκαν συνολικά 3.928 πακέτα τσιγάρων, χωρίς την προβλεπόμενη ταινία φόρου.

Οι δύο γυναίκες έφτασαν στη Ρόδο με πτήση εξωτερικού το μεσημέρι της Κυριακής 9 Αυγούστου. Κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Ρόδου εντοπίστηκε η μεγάλη ποσότητα καπνικών προϊόντων, η οποία και κατασχέθηκε.

Σε βάρος των δύο γυναικών σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ τα κατασχεθέντα τσιγάρα παραδόθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις περαιτέρω διαδικασίες.

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