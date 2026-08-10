Αφροδίτη Νέστορα: Συγκινεί η ανάρτηση για τη μητέρα της – «Συγγνώμη που δεν κατάφερα να σε προστατεύσω»

Η Αφροδίτη Νέστορα, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, συγκινεί με ανάρτησή της για τη μητέρα της, η οποία έχασε τη ζωή της σε εμπρηστική επίθεση στο σπίτι τους την 1η Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη. Στην ανάρτησή της, η Νέστορα εκφράζει τη λύπη της που δεν κατάφερε να προστατεύσει τη μητέρα της, ενώ η ίδια τραυματίστηκε στην επίθεση.

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Αφροδίτη Νέστορα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συγκινεί η ανάρτηση της Αφροδίτης Νέστορα για τη μητέρα της, η οποία έχασε την ζωή της κατά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, την 1η Ιουλίου, στη Θεσσαλονίκη.
  • «Συγγνώμη που δεν κατάφερα να σε προστατεύσω», τονίζει, μεταξύ άλλων, η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία, επίσης τραυματίστηκε κατά την επίθεση στο σπίτι της οικογένειάς της.
  • Στην ανάρτησή της, η πολιτεύτρια της ΝΔ περιγράφει το όνειρο ως «φρικιαστικό, ακραίο, άδικο» και ευχαριστεί τη μητέρα της, δηλώνοντας «Σ’ αγαπώ».

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Συγκινεί η ανάρτηση της Αφροδίτης Νέστορα για τη μητέρα της, η οποία έχασε την ζωή της κατά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, την 1η Ιουλίου, στη Θεσσαλονίκη.

«Συγγνώμη που δεν κατάφερα να σε προστατεύσω», τονίζει, μεταξύ άλλων, η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία, επίσης τραυματίστηκε κατά την επίθεση στο σπίτι της οικογένειάς της.

Η ανάρτηση της Αφροδίτης Νέστορα

Αναλυτικά, η πολιτεύτρια της ΝΔ αναφέρει σε ανάρτησή της τα εξής:

«Κοιμάμαι και ξυπνάω και το όνειρο παραμένει το ίδιο φρικιαστικό, ακραίο, άδικο.

Όσο κι αν προσπάθησαν κάποιοι να «ποτίσουν» με μίσος τα τελευταία λεπτά της ύπαρξής σου, οι τόνοι αγάπης και φροντίδας που μας χάρισες θα φτάνουν πάντα για περισσότερες από δυό ζωές.

Σ’ ευχαριστώ για όλα μαμά.

Συγγνώμη που δεν κατάφερα να σε προστατεύσω.

Σ’ αγαπώ».

 

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