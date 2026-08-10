Αριζόνα: 19χρονη στραγγαλίστηκε από τον σύντροφό της λίγο πριν τον χωρίσει – Φοβόταν τη βίαιη συμπεριφορά του

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Μια τραγωδία συγκλονίζει την πανεπιστημιακή κοινότητα της Αριζόνα στις ΗΠΑ, καθώς μια 19χρονη φοιτήτρια έπεσε θύμα δολοφονίας από τον 20χρονο σύντροφό της, τη στιγμή που η ίδια ετοιμαζόταν να βάλει τέλος στη σχέση τους, φοβούμενη την βίαιη συμπεριφορά του.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Αστυνομικού Τμήματος του Τούσον (TPD), οι αρχές ανταποκρίθηκαν την Πέμπτη 6 Αυγούστου, σε αίτημα της οικογένειας της Τζουλίσα Ρούμπι Σαλαζάρ για έλεγχο στο διαμέρισμά της, το οποίο βρισκόταν κοντά στην κεντρική πανεπιστημιούπολη.

Φτάνοντας στο σημείο, τα πρώτα σωστικά συνεργεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Τούσον εντόπισαν τη 19χρονη νεκρή.

Οι διασώστες παρατήρησαν σημάδια τραύματος στο σώμα της και κλήθηκε αμέσως η αστυνομία.

Στη συνέχεια, οι ντετέκτιβ του TPD εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης για τον 20χρονο σύντροφο της Σαλαζάρ, Βαρούν Μπατσιγκάρι, με τις κατηγορίες του φόνου πρώτου βαθμού και της απαγωγής, βάσει των ευρημάτων στον τόπο του εγκλήματος και «πολυάριθμων καταθέσεων» που ελήφθησαν.

Η απόπειρα διαφυγής μέσω Γερμανίας

Την ίδια ημέρα, ο Μπατσιγκάρι φέρεται να εγκατέλειψε το Τούσον με προορισμό το Βερολίνο μέσω του Διεθνούς Αεροδρομίου του Τούσον, σχεδιάζοντας να επιστρέψει στην πατρίδα του, την Ινδία.

Ωστόσο, συνελήφθη αμέσως μόλις έφτασε στη Γερμανία, «μέσω στενού συντονισμού μεταξύ του Αστυνομικού Τμήματος του Τούσον, του Γραφείου του FBI στο Τούσον και του Γραφείου του Νομικού Ακολούθου του FBI στο Βερολίνο», όπως ανέφερε η αστυνομία.

Σε δήλωσή του στο περιοδικό People, το περιφερειακό γραφείο του FBI στο Φοίνιξ, το οποίο εποπτεύει και το Τούσον, επιβεβαίωσε ότι ο Μπατσιγκάρι συνελήφθη στο Βερολίνο.

Ο ύποπτος παραμένει υπό κράτηση αναμένοντας την έκδοσή του πίσω στην Αριζόνα, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν διαθέτει νομικό εκπρόσωπο για να προβεί σε δηλώσεις εκ μέρους του.

Φρικιαστικές λεπτομέρειες

Σύμφωνα με το ένταλμα για κακούργημα που εξασφάλισε το δίκτυο 13 News, το θύμα έφερε σημάδια στραγγαλισμού, ενώ βρέθηκε με μια κουβέρτα μέχρι τον λαιμό της.

Πριν διαφύγει από τη χώρα, ο Μπατσιγκάρι φέρεται να έκλεψε το κινητό τηλέφωνο και τις πιστωτικές κάρτες της 19χρονης, όπως προκύπτει από τα δικαστικά έγγραφα.

Μία από τις συγκατοίκους της Σαλαζάρ ανέφερε στους ερευνητές ότι η 19χρονη σχεδίαζε να χωρίσει τον Μπατσιγκάρι λίγο πριν από τον θάνατό της.

Η ίδια συγκάτοικος δήλωσε ότι η Σαλαζάρ φοβόταν τον σύντροφό της λόγω προγενέστερης βίαιης συμπεριφοράς του, σύμφωνα με το 13 News που επικαλείται την αστυνομία.

Μια άλλη συγκάτοικος κατέθεσε ότι στις 5 Αυγούστου, μία ημέρα πριν τον θάνατο της 19χρονης, είχε ακούσει κραυγές να βγαίνουν από το δωμάτιο του θύματος.

Όπως μετέδωσε το 13 News, ο Μπατσιγκάρι είχε αποβληθεί παλαιότερα από το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα έπειτα από καβγά, ενώ φέρεται να είχε βεβαρημένο ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικής επίθεσης.

Το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα του People για σχολιασμό την Κυριακή 9 Αυγούστου.