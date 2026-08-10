Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης: Στον τελικό των 400μ. μικτής ατομικής Παπαστάμος και Βλαχογιαννάκος

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Ιδανικό ήταν το ξεκίνημα για την ελληνική αποστολή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού, καθώς δύο Έλληνες κολυμβητές σφράγισαν την πρόκρισή τους στον απογευματινό (19:46) τελικό των 400μ. μικτής ατομικής ανδρών.

Ο Απόστολος Παπαστάμος, κάτοχος του τίτλου από το 2024, τερμάτισε τέταρτος στη σειρά του με 4:14.79 και πέρασε ως έκτος στο σύνολο, ενώ η έκπληξη ήρθε από τον Παναγιώτη Βλαχογιαννάκο.

Ο 24χρονος αθλητής, στην παρθενική παρουσία του σε μεγάλη διοργάνωση, συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ με 4:16.06 (είχε 4:18.28), τερμάτισε επίσης τέταρτος στη δική του σειρά και προκρίθηκε με τον όγδοο χρόνο στο σύνολο.

Στην 9η θέση ο Γιουρτζίδης

Στο αγώνισμα υπήρχε και τρίτη ελληνική συμμετοχή, του Δανιήλ Γιουρτζίδη, ο οποίος με 4:17.11 κατέλαβε την 9η θέση, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορούσε να περάσει, καθώς μόνο δύο κολυμβητές από κάθε χώρα μπορούν να συνεχίσουν μετά τον προκριματικό.

Οι κορυφαίοι των προκριματικών

Την καλύτερη επίδοση σημείωσε ο Ρώσος Ιλια Μπορόντιν (αγωνίζεται ως ουδέτερος) με 4:13.10 και ακολούθησαν ο Γερμανός Φιν Χάμερ (4:13.45), ο Ιταλός Αλμπέρτο Ρατσέτι (4:13.54), ο Βρετανός Μαξ Λίτσφιλντ (4:13.69) και ο Γερμανός Σέντρικ Μπούσινγκ (4:14.59).

Στην έβδομη θέση, ανάμεσα σε Παπαστάμο και Βλαχογιαννάκο, βρέθηκε ο Ολλανδός Τόμας Γιάνσεν με 4:15.38.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ