Τραγωδία στην Πάρο: «Τα πάντα είναι νόμιμα, 27 χρόνια δεν έχει συμβεί τίποτε» – Τι λέει ο ιδιοκτήτης του beach bar για τους γονείς του παιδιού

Στο επίκεντρο των ερευνών των αρμόδιων Αρχών, βρίσκεται η τραγωδία που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (8/8/2026) στην Πάρο, όπου ένα τετράχρονο παιδί έχασε τη ζωή του από πνιγμό σε πισίνα beach bar.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε στο νερό διερευνώνται, ενώ οι Αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, τις άδειες λειτουργίας της επιχείρησης και τα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί στον χώρο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, ενώ ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στα στοιχεία, που θα προκύψουν από την έρευνα και στη μαρτυρία των ανθρώπων που βρίσκονταν στον χώρο την ώρα του περιστατικού.

Ο 69χρονος ιδιοκτήτης του beach bar, που ήταν δηλωμένος ως ναυαγοσώστης, συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ ερευνώνται οι άδειες της πισίνας και η τήρηση των προϋποθέσεων.

«Είναι όλα νόμιμα»

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1, ο ιδιοκτήτης του beach bar αναφέρθηκε στις συνθήκες του περιστατικού, αλλά και στην απουσία των γονέων του μικρού παιδιού:

«Τα πάντα είναι νόμιμα, 27 χρόνια μαγαζί. 27 χρόνια μαγαζί και δεν έχει γίνει ποτέ τίποτε. Μαλώναμε με τον κόσμο καθημερινά με τις μανάδες και τους πατεράδες γιατί αφήνουν τα παιδιά τους μόνα τους, κάθε μέρα. Τους βγάζω έξω και γίνομαι ο κακός και ανεβάζουν στις σελίδες επάνω, τα χίλια δυο…

Λυπούμαστε γι’ αυτό που συνέβη, σήμερα είχαμε κλειστό το μαγαζί μέσα στο full της σεζόν, για το παιδάκι αυτό.»

Στην ερώτηση εάν το ζευγάρι ήταν εκεί κοντά, ο ιδιοκτήτης απάντησε:

«Όχι ήταν σε ένα τραπέζι που καθόντουσαν κάτω σε ένα άλλο σνακ και δεν τους είδα. Είχε ξαναέρθει πριν ένα μήνα και με τον τρόπο μας προσπαθήσαμε να τον διώξουμε.

Έλειπε περίπου μισή ώρα, τρία τέταρτα (ο γονέας). Τα είχε αφήσει και ήταν στις τουαλέτες μέσα. Και πήρα την ευθύνη και πάω και τους λέω έχεις δύο παιδάκια κάτω, τα έχεις αφήσει τι κάνεις και εμείς είχαμε έναν άνθρωπο να κοιτάει τα παιδιά».

Η θέση του συνηγόρου του ιδιοκτήτη: «Όλα είναι υπό διερεύνηση»

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο συνήγορος του ιδιοκτήτη, Χάρης Αμπραζής, ο οποίος υποστήριξε ότι η επιχείρηση λειτουργεί επί 27 χρόνια, χωρίς να έχει καταγραφεί αντίστοιχο περιστατικό.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην παρουσία του ιδιοκτήτη στον χώρο, καθώς και στην ύπαρξη προειδοποιητικών πινακίδων για την είσοδο παιδιών στην πισίνα, χωρίς γονεϊκή επίβλεψη.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση και ότι αναμένεται να εξεταστεί και το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

«Δεν έχω πάρει ακόμη τη δικογραφία. Θα ήθελα να πω ότι είναι μια επιχείρηση που για 27 συνεχόμενα χρόνια, είναι σε αυτόν τον χώρο και δεν έχει συμβεί το παραμικρό.

Ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης είναι ένας άνθρωπος που έχει την επιχείρηση του και είναι διαρκώς εκεί. Ο ίδιος είναι και ναυαγοσώστης. Είναι συνέχεια στον χώρο της πισίνας. Όσοι το έχουν επισκεφθεί το συγκεκριμένο μαγαζί, ξέρουν ακριβώς που είναι η καρέκλα του, που κάθεται, είναι διαρκώς εκεί.

Όλα είναι υπό διερεύνηση. Θα διερευνηθούν όλα. Υπάρχουν 2 τεράστιες πινακίδες, που αναφέρουν ότι απαγορεύεται η είσοδος παιδιών κάτω των 12 ετών, χωρίς γονεϊκή επιίβλεψη. Θα υπάρξει φαντάζομαι συλλογή βιντεοληπτικού υλικού.»