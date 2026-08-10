Ηράκλειο: Μάνα κατήγγειλε την κόρη της για ναρκωτικά και εκείνη την μήνυσε για ενδοοικογενειακή βία

Μια μητέρα κατήγγειλε την κόρη της στο Ηράκλειο για χρήση ναρκωτικών ουσιών, με την ΕΛΑΣ να εντοπίζει μικροποσότητα κάνναβης. Η 20χρονη κόρη ανταπέδωσε την καταγγελία, μηνύοντας τη μητέρα της για ενδοοικογενειακή βία, με την υπόθεση να χειρίζονται πλέον δύο υπηρεσίες της ΕΛΑΣ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια μητέρα στο Ηράκλειο κατήγγειλε την κόρη της για χρήση ναρκωτικών ουσιών, με την κόρη να ανταποδίδει την καταγγελία μηνύοντας τη μητέρα της για ενδοοικογενειακή βία.
  • Μετά την καταγγελία της μητέρας, οι αστυνομικοί εντόπισαν μικροποσότητα κάνναβης που φέρεται να χρησιμοποιούσε η 20χρονη κόρη.
  • Η 20χρονη κόρη μήνυσε τη μητέρα της για ενδοοικογενειακή βία, υποστηρίζοντας ότι τη χτυπούσε, ενώ αναμένεται να εξεταστεί και από ιατροδικαστή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μια υπόθεση που θυμίζει «οικογενειακές ιστορίες» χειρίζονται δύο υπηρεσίας της ΕΛΑΣ στο Ηράκλειο. Συγκεκριμένα μια μητέρα κατήγγειλε την κόρη της για χρήση ναρκωτικώνουσιών κι εκείνη της ανταπέδωσε την καταγγελία, μηνύοντας τη για ενδοοικογενειακή βία!

Η καταγγελία της μάνας

Η καταγγελία της μάνας έγινε την Κυριακή (9/8). Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν σύμφωνα με πληροφορίες μικροποσότητα κάνναβης που φέρεται να χρησιμοποιούσε η 20χρονη κόρη και την υπόθεση ανέλαβε το τμήμα δίωξης ναρκωτικών της Ασφάλειας Ηρακλείου.

Η μήνυση της κόρης

Η 20χρονη με τη σειρά της είπε ότι η μητέρα της, τη χτυπούσε. Με την καταγγελία αυτή ασχολείται το γραφείο κατά της ενδοοικογενειακής βίας του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 20χρονη θα εξεταστεί και από ιατροδικαστή.

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