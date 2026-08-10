Η αναμέτρηση των δύο… «Στούντιο»

Από τη μεσημεριανή ζώνη ξεκινά η μάχη των ψυχαγωγικών εκπομπών με τα δύο… «Στούντιο» να μπαίνουν μαζί στο τηλεοπτικό ρινγκ.

ΠΗΓΗ: Reallife

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος παραλλάσσουν λίγο τον τίτλο της εκπομπής που καθιέρωσαν επί πέντε χρόνια στην ΕΡΤ και ετοιμάζονται για το «Στούντιο στις 3» στον ΣΚΑΪ.

Η πρεμιέρα της νέας εκπομπής θα γίνει στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, με επικρατέστερη ημερομηνία εκκίνησης τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σε ετοιμότητα για να μπει νωρίς στη μάχη της μεσημεριανής ζώνης βρίσκεται και το «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ με παρουσιαστές την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο.

Στην καθημερινή τους παρέα θα μετέχει και ο Γιάννης Κορδώνης. Στόχος των ιθυνόντων της δημόσιας τηλεόρασης είναι η εκκίνηση για το ανανεωμένο «Στούντιο 4» να γίνει, επίσης, στις 31 Αυγούστου. Το νέο «ραντεβού» αναμέτρησης κλειδώνει καθημερινά στις 15:00 με κοινή ώρα έναρξης και για τα δύο «Στούντιο» σε ΕΡΤ και ΣΚΑΪ.