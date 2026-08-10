Η αναμέτρηση των δύο… «Στούντιο»

Η μάχη των ψυχαγωγικών εκπομπών ξεκινά στη μεσημεριανή ζώνη με τα δύο «Στούντιο» σε ΣΚΑΪ και ΕΡΤ να μπαίνουν ταυτόχρονα στο τηλεοπτικό ρινγκ. Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος ετοιμάζονται για το «Στούντιο στις 3» στον ΣΚΑΪ, ενώ η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος θα παρουσιάζουν το «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ, με κοινή ώρα έναρξης την 31η Αυγούστου στις 15:00.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Από τη μεσημεριανή ζώνη ξεκινά η μάχη των ψυχαγωγικών εκπομπών με τα δύο… «Στούντιο» να μπαίνουν μαζί στο τηλεοπτικό ρινγκ.
  • Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος ετοιμάζονται για το «Στούντιο στις 3» στον ΣΚΑΪ, με επικρατέστερη ημερομηνία εκκίνησης τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.
  • Σε ετοιμότητα για να μπει νωρίς στη μάχη της μεσημεριανής ζώνης βρίσκεται και το «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ με παρουσιαστές την Κατερίνα Καραβάτου, τον Χρήστο Φερεντίνο και τον Γιάννη Κορδώνη, με στόχο την εκκίνηση στις 31 Αυγούστου στις 15:00.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Από τη μεσημεριανή ζώνη ξεκινά η μάχη των ψυχαγωγικών εκπομπών με τα δύο… «Στούντιο» να μπαίνουν μαζί στο τηλεοπτικό ρινγκ.

ΠΗΓΗ: Reallife

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος παραλλάσσουν λίγο τον τίτλο της εκπομπής που καθιέρωσαν επί πέντε χρόνια στην ΕΡΤ και ετοιμάζονται για το «Στούντιο στις 3» στον ΣΚΑΪ.

Η πρεμιέρα της νέας εκπομπής θα γίνει στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, με επικρατέστερη ημερομηνία εκκίνησης τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σε ετοιμότητα για να μπει νωρίς στη μάχη της μεσημεριανής ζώνης βρίσκεται και το «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ με παρουσιαστές την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο.

Στην καθημερινή τους παρέα θα μετέχει και ο Γιάννης Κορδώνης. Στόχος των ιθυνόντων της δημόσιας τηλεόρασης είναι η εκκίνηση για το ανανεωμένο «Στούντιο 4» να γίνει, επίσης, στις 31 Αυγούστου. Το νέο «ραντεβού» αναμέτρησης κλειδώνει καθημερινά στις 15:00 με κοινή ώρα έναρξης και για τα δύο «Στούντιο» σε ΕΡΤ και ΣΚΑΪ.

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