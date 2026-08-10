Έτερος Εγώ- επόμενα επεισόδια: Η Νέμεσις θα έρθει για όλους

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τα τελευταία επεισόδια του 3ου κύκλου «Έτερος Εγώ: Νέμεσις», έρχονται αυτή τη Δευτέρα, 10 Αυγούστου, στις 23:00 στον ΑΝΤ1.

Όσα θα δούμε αναλυτικά

Μια έκρηξη επαναφέρει τον Δημήτρη Λαΐνη στην ενεργό δράση, καθώς οι Αρχές ζητούν ξανά τη συμβολή του. Τελικά, οι πάντες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των επιλογών τους! Η Νέμεσις θα έρθει για όλους!

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ _ Κ3 – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 5

Τα ιατροδικαστικά αποτελέσματα ανατρέπουν τα πάντα στην υπόθεση της έκρηξης, οδηγώντας σε ένα ακόμα αδιέξοδο. Αντιμέτωπη με τα νέα δεδομένα, η αστυνομία θέτει σε εφαρμογή ένα σχέδιο με σκοπό να ταράξει τα νερά.

ΤΡΙΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ_ Κ3 – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 6

Μια απρόσμενη συμμαχία γεννιέται, καθώς το σχέδιο της αστυνομίας αποτυγχάνει αναγκάζοντας τον Λαΐνη να εμπλακεί στην έρευνα. Στο μεταξύ, οι Αρχές ενημερώνονται για έναν ακόμη φόνο.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ_ Κ3- ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 7

Η αστυνομία σημειώνει επιτέλους μια μεγάλη επιτυχία στην έρευνά της, χάρη στη βοήθεια όχι μόνο του Δημήτρη Λαΐνη αλλά και κάποιων απρόσμενων συμμάχων.

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ_ Κ3 – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 8

Στο τελευταίο επεισόδιο, ο Δημήτρης Λαΐνης καταφέρνει να ενώσει όλα τα κομμάτια του παζλ. Την ίδια ώρα, η αστυνομία δέχεται μια αναπάντεχη πρόταση που προκαλεί ηθικά διλήμματα.

Δείτε το Trailer

«ΕΤΕΡΟΣ ΕΓΩ»_ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 23:00 ΣΤΟΝ ΑΝΤ1.

Συντελεστές:

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σωτήρης Τσαφούλιας

ΣΕΝΑΡΙΟ: Σωτήρης Τσαφούλιας, Κατερίνα Φιλιώτου

ΠΑΙΖΟΥΝ: Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Μάνος Βακούσης, Πέτρος Λαγούτης, Τάσος Νούσιας, Βίκυ Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Λαέρτης Μαλκότσης, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Άκης Σακελλαρίου, κ.ά.