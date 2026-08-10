Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (10/8) – Στίβος και φιλικά ματς στο σημερινό τηλεοπτικό μενού

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, καθώς και τα φιλικά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας.
  • Αναλυτικά, στο σημερινό τηλεοπτικό μενού περιλαμβάνονται οι φιλικοί αγώνες Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β και Βόλος ΝΠΣ – Καλαμάτα.
  • Επίσης, οι τηλεθεατές μπορούν να παρακολουθήσουν το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, καθώς και το ATP Masters 1000 Μόντρεαλ και αγώνα της Liga Portugal.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, καθώς και τα φιλικά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

01:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μόντρεαλ

12:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου

18:30 COSMOTE SPORT 2 HD Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β Φιλικός Αγώνας

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου

21:00 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – Καλαμάτα Φιλικός Αγώνας

22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Σάντα Κλάρα – Νασιονάλ Liga Portugal

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