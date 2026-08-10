Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (10/8) – Στίβος και φιλικά ματς στο σημερινό τηλεοπτικό μενού

Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, καθώς και τα φιλικά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
01:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μόντρεαλ
12:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου
18:30 COSMOTE SPORT 2 HD Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β Φιλικός Αγώνας
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου
21:00 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – Καλαμάτα Φιλικός Αγώνας
22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Σάντα Κλάρα – Νασιονάλ Liga Portugal