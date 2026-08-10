Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (10/8) – Στίβος και φιλικά ματς στο σημερινό τηλεοπτικό μενού

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Σικελία: «Βρυχάται» ξανά η Αίτνα – Σύννεφο τέφρας πάνω από την Κατάνια, αναστολή αφίξεων στο αεροδρόμιο της

Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Κουβαρά - Ανησυχία για τους ισχυρούς ανέμους και τυχόν αναζοπυρώσεις

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Στους δρόμους οι κάτοικοι - Τραυματίες και μεγάλες ζημιές στην επαρχία Τσόκο - ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ