Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι 8 μποφόρ – Πού θα σημειωθούν μπόρες

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Συνεχίζονται και σήμερα Δευτέρα οι υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, οι οποίες κατά τόπους θα φτάσουν και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Δεν θα λείψουν, όμως, και οι μπόρες αλλά και οι καταιγίδες σε ορισμένες περιοχές.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, με παροδικές νεφώσεις το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Τις μεσημβρινές κι απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, ενώ θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς, στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα ως 37 και στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο τοπικά ως 38 με 39 βαθμούς.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και στην Αττική, με τους ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 25 ως 36 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές κι απογευματινές ώρες, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 και το μεσημέρι- απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί ως 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 ως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στην κεντρική Μακεδονία από το πρωί και στις υπόλοιπες περιοχές τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στην κεντρική Μακεδονία από το πρωί και στις υπόλοιπες περιοχές τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου.

Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στην ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια από το πρωί και και στις υπόλοιπες περιοχές τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στην ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια από το πρωί και και στις υπόλοιπες περιοχές τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 7 και στη νότια Εύβοια έως 8 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 7 και στη νότια Εύβοια έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στην Κρήτη κυρίως το πρωί.

Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στην Κρήτη κυρίως το πρωί. Άνεμοι: Βόρειοι 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Βόρειοι 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 25 έως 33 και στη νότια Κρήτη έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει έως 35 με 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 38 με 39 βαθμούς.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.