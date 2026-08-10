Μαρούσι: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς σε μονοκατοικία – Γείτονας απεγκλώβισε γυναίκα με κινητικά προβλήματα

Πυρκαγιά, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (10/8) σε μονοκατοικία, στη συμβολή των οδών Λεμόνα και Μιχαήλ Νουάρου, στο Μαρούσι.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 15 πυροσβέστες και πέντε οχήματα, για την επιχείρηση κατάσβεσης, η οποία ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγη ώρα, χωρίς να επεκταθεί σε διπλανές κατοικίες ή να κινδυνεύσει κάποιος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στη μονοκατοικία, ενώ τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς, παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Επίσης, πριν φτάσουν στο σημείο οι άνδρες της Πυροσβεστικής, ένας γείτονας απεγκλώβισε τη γυναίκα με κινητικά προβλήματα, που βρισκόταν εντός της οικίας, και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν και οι δύο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο πλησιέστερο νοσοκομείο, ώστε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε οικία στο Μαρούσι Αττικής. Επιχείρησαν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2026



Για την διαλεύκανση της υπόθεσης, έχει αναλάβει την έρευνα το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.