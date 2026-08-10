Φωτιά στον Κουβαρά: Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής του Αγίου Στυλιανού

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Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να «προλάβουν» την φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (10/8) στον Κουβαρά της Ανατολικής Αττικής.

Εστάλη νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής Αγίου Στυλιανού.