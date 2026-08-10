Φωτιά στον Κουβαρά: Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής του Αγίου Στυλιανού

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να «προλάβουν» την φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (10/8) στον Κουβαρά της Ανατολικής Αττικής.
Εστάλη νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής Αγίου Στυλιανού.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στη περιοχή #Αγίου_Στυλιανού #Κουβαρά της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής απομακρυνθείτε προς #Καλύβια #Θορικού
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
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— 112 Greece (@112Greece) August 10, 2026