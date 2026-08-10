Φωτιά στον Κουβαρά: Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής του Αγίου Στυλιανού

Πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες που ξέσπασαν το πρωί της Δευτέρας (10/8) στον Κουβαρά της Ανατολικής Αττικής. Εστάλη νέο μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής του Αγίου Στυλιανού, με οδηγίες απομάκρυνσης προς τα Καλύβια Θορικού.

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φωτιά στον Κουβαρά της Ανατολικής Αττικής
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να «προλάβουν» την φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (10/8) στον Κουβαρά της Ανατολικής Αττικής.
  • Εστάλη νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής του Αγίου Στυλιανού.
  • Οι αρχές καλούν τους πολίτες που βρίσκονται στον Άγιο Στυλιανό και τον Κουβαρά να απομακρυνθούν προς Καλύβια Θορικού, ακολουθώντας τις οδηγίες τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να «προλάβουν» την φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (10/8)  στον Κουβαρά της Ανατολικής Αττικής.

Συναγερμός για φωτιά στον Κουβαρά Αττικής: Κοντά στον οικισμό οι φλόγες – Μήνυμα από το 112

Εστάλη νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής Αγίου Στυλιανού.

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