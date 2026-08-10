Τουρκικός παροξυσμός με μπαράζ παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου στο Αιγαίο

Κατακόρυφη αύξηση της τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο, που από την 1η Αυγούστου μέχρι και χθες, σε διάστημα 9 ημερών προχώρησε σε 57 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, ενώ σημειώθηκαν και σκληρές αερομαχίες μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών, με μία από τις περιπτώσεις να οδηγεί σε κλείδωμα τουρκικού μαχητικού στα σκοπευτικά κατάρριψης από ελληνικό F-16.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Αμόκ επιθετικότητας με 57 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου και σκληρές αερομαχίες οπλισμένων μαχητικών με μία εμπλοκή μέσα σε μόλις 9 ημέρες από την Τουρκία, από την 1η Αυγούστου, μέχρι και χθες 9 Αυγούστου 2026.

Η σταδιακή κατάρρευση της πολιτικής των «ήρεμων νερών» στο Αιγαίο αποτυπώνεται ανάγλυφα στην κατακόρυφη αύξηση της τουρκικής προκλητικότητας από την 1η Ιανουαρίου 2026 κι αποκορύφωμα την υπερπτήση στο Φαρμακονήσι στις 30 Ιουλίου.

Με τη χρήση οπλισμένων F-16, drones τύπου Akinci, υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά και επικίνδυνες αερομαχίες, η Άγκυρα αμφισβητεί πλέον ανοιχτά την ελληνική κυριαρχία, επαναφέροντας την ένταση στο Αρχιπέλαγος.

Το κλίμα σχετικής ηρεμίας που επικράτησε στο Αιγαίο από τον Μάρτιο του 2023, αμέσως μετά τους φονικούς σεισμούς στην Τουρκία και τη «διακήρυξη των Αθηνών» για σχέσεις καλής γειτονίας που υπεγράφη τον Δεκέμβριο του 2024 ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ταγίπ Ερντογάν, αποτελεί πλέον οριστικά παρελθόν. Η πολιτική των «ήρεμων νερών», η οποία διατηρήθηκε τεχνητά για σχεδόν τρία χρόνια, αποδομείται συστηματικά από την τουρκική πλευρά. Από την 1η Ιανουαρίου 2026, η Άγκυρα έχει επιστρέψει δυναμικά στην τακτική των καθημερινών αμφισβητήσεων, επενδύοντας σε μια υπολογισμένη και σταδιακά κλιμακούμενη προκλητικότητα.

Η μεταστροφή αυτή δεν υπήρξε ακαριαία, αλλά αποτελεί προϊόν ενός μελετημένου σχεδιασμού. Η τουρκική στρατιωτική και πολιτική ηγεσία, αφού αξιοποίησε το διπλωματικό παράθυρο ευκαιρίας για την αναβάθμιση των σχέσεών της με τη Δύση, επιστρέφει τώρα στην πάγια αναθεωρητική της ατζέντα. Το Αιγαίο μετατρέπεται εκ νέου σε πεδίο προβολής ισχύος, με την ελληνική αεράμυνα να βρίσκεται σε κατάσταση διαρκούς συναγερμού.

Από την αμφισβήτηση του FIR Αθηνών στις ευθείες παραβιάσεις

Η αλλαγή της τουρκικής τακτικής άρχισε να διαφαίνεται δειλά – δειλά αμέσως μετά το επεισόδιο στην Κάσο. Σε πρώτη φάση, η Τουρκία απέφευγε την άμεση παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου (ΕΕΧ), προτιμώντας να προβαίνει σε συστηματικές παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας (ΚΕΚ) εντός του FIR Αθηνών. Με την κατάθεση μη εγκεκριμένων σχεδίων πτήσης και την άρνηση επικοινωνίας με τα ελληνικά κέντρα ελέγχου, η Άγκυρα επιχειρούσε να αμφισβητήσει τις ελληνικές επιχειρησιακές αρμοδιότητες χωρίς να προκαλέσει άμεση θερμή κρίση.

Ωστόσο, η σταδιακή ανοχή και η διπλωματική προσέγγιση δεν ανέσχεσαν τις βλέψεις της γείτονος. Αντιθέτως, η τακτική αυτή εξελίχθηκε γρήγορα σε πλήρη αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας. Από τις παραβάσεις των κανόνων πτήσης πέρασαν στις συστηματικές παραβιάσεις των 10 ναυτικών μιλίων του ΕΕΧ, για να φτάσουν τελικά στην αναβίωση των επικίνδυνων υπερπτήσεων πάνω από κατοικημένα και ακατοίκητα ελληνικά νησιά.

Η κλιμάκωση του 2026

Το 2026 σηματοδοτεί μια ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των τουρκικών προκλήσεων. Κεντρικό ρόλο στο νέο επιχειρησιακό δόγμα της Τουρκίας διαδραματίζουν τα προηγμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Akinci. Τα συγκεκριμένα UAVs, τα οποία διαθέτουν μεγάλη αυτονομία πτήσης, υψηλό οροφή επιχειρήσεων και δυνατότητα μεταφοράς μεγάλου όγκου αισθητήρων και οπλισμού, χρησιμοποιούνται ως εργαλείο διαρκούς πίεσης και αναγνώρισης.

Την Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026, η Τουρκία προχώρησε σε μια ιδιαίτερα σοβαρή πρόκληση, όταν ένα drone Akinci πραγματοποίησε υπερπτήση πάνω από το Φαρμακονήσι. Επρόκειτο για την πρώτη υπερπτήση που καταγράφηκε έπειτα από 3,5 ολόκληρα χρόνια, καθώς η τελευταία παρόμοια ενέργεια είχε σημειωθεί στις 30 Ιανουαρίου 2023. Η ενέργεια αυτή έσπασε ένα μακροχρόνιο «άτυπο μορατόριουμ» και έστειλε σαφές μήνυμα ότι η Άγκυρα δεν διστάζει να παραβιάζει ακόμη και το σκληρό πυρήνα της ελληνικής εδαφικής κυριαρχίας.

Το ξέσπασμα και οι αερομαχίες

Η νέας αυτή φάση της τουρκικής προκλητικότητας ξεκίνησε να καταγράφεται τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026. Συνολικά 4 τουρκικά UAVs τύπου Akinci προχώρησαν σε 18 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Οι παραβιάσεις εκδηλώθηκαν σε δύο κύρια κύματα, στις 10.00 το πρωί και στη 1.00 το μεσημέρι, σαρώνοντας την περιοχή ανάμεσα σε Λήμνο και Λέσβο, καθώς και ανατολικά της Ρόδου.

Πρόκειται για το υψηλότερο σημείο προκλητικότητας από τον Μάρτιο του 2023. Η αντίδραση της Πολεμικής Αεροπορίας υπήρξε άμεση και αποφασιστική. Ελληνικά μαχητικά F-16 απογειώθηκαν ακαριαία από τις σμηναρχίες ετοιμότητας, προχωρώντας σε αναγνώριση και αναχαίτιση των τουρκικών αεροσκαφών. Σε αρκετές περιπτώσεις εντός του 2026, οι αναχαιτίσεις έχουν εξελιχθεί σε σκληρές αερομαχίες και εμπλοκές, καθώς τουρκικά οπλισμένα F-16 αντιδρούν επιθετικά απέναντι στα ελληνικά φτερά.

Το ίδιο συνεχίστηκε την Τρίτη, με ένα Akinci να προχωρά σε 7 παραβιάσεις του ΕΕΧ και την Τετάρτη 3 ίδιου τύπου drones να προχωρούν σε 6 παραβιάσεις του ΕΕΧ στην περιοχή ανάμεσα από Χίο– Σάμο.

Την Πέμπτη είχαμε νέο κρεσέντο προκλητικότητας με 17 παραβιάσεις του ΕΕΧ εκ των οποίων 2 από οπλισμένα F-16, 5 από ένα κατασκοπευτικό ATR-72 και 10 από συνολικά 5 UAV / drones Akinci.

Οι εισβολές στον Εθνικό Εναέριο Χώρο της Ελλάδας τείνουν να γίνουν από την Τουρκία καθημερινότητα, με την μεθοδευμένη χρήση UAV / Drones, αφού ακόμη και χθες Κυριακή 2 Akinci προχώρησαν σε 9 παραβιάσεις σε κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Συγκριτική αποτύπωση των αεροπορικών παραβιάσεων (2023 – 2026)

Η ακτινογραφία των αριθμών, όπως αυτούς καταγράφει επίσημα το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), επιβεβαιώνει την πλήρη αλλαγή σκηνικού στους αιθέρες του Αιγαίου. Η κατακόρυφη πτώση των παραβιάσεων το 2024 έδωσε τη θέση της σε μια σταδιακή επαναφορά το 2025, η οποία μετατράπηκε σε αλματώδη αύξηση κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2026.

Έτος Παραβιάσεις ΕΕΧ Υπερπτήσεις Εμπλοκές / Αερομαχίες Κύρια Μέσα Παραβίασης 2023 1.172 21 87 (μέχρι 30 Ιανουαρίου) F-16, UAVs, CN-235, ATR-72 2024 0 0 0 – 2025 225 0 1 UAVs, ATR-72, CN-235, F-16 2026 (έως 9 Αυγ.) 468 2 8 UAVs Akinci, F-16, ATR-72, CN-235

Πηγή: Στοιχεία ΓΕΕΘΑ / Αρχείο Παραβάσεων & Παραβιάσεων

Η επικίνδυνη δυναμική των εμπλοκών στον αέρα

Όταν τουρκικά οπλισμένα μαχητικά αρνούνται να αποχωρήσουν μετά την αναγνώρισή τους και εμπλέκονται σε εικονικές αερομαχίες με τα ελληνικά αεροσκάφη επιφυλακής, η κατάσταση ξεφεύγει από τα όρια της τυπικής αμφισβήτησης. Οι αερομαχίες πάνω από το Αιγαίο διεξάγονται σε περιβάλλον υψηλής πίεσης, με τους ιπταμένους της Πολεμικής Αεροπορίας να κινούνται στα όρια των αντοχών των αεροσκαφών και των ιδίων.

Η αναχαίτιση και η εμπλοκή δεν είναι απλές διαδικασίες ρουτίνας. Εμπεριέχουν τεράστιο κίνδυνο υπολογιστικού λάθους ή μηχανικής βλάβης υπό συνθήκες ακραίων ελιγμών. Η τουρκική πλευρά φαίνεται να ποντάρει ακριβώς σε αυτή την ένταση, επιζητώντας να επιβάλει μια κατάσταση διαρκούς αμφισβήτησης και να εξαναγκάσει την Αθήνα σε μια συζήτηση υπό το κράτος εκφοβισμού και τετελεσμένων.

Επιπλέον, όπως επισημαίνουν στρατιωτικές πηγές στην Realnews, «οι Τούρκοι φαίνεται να επιλέγουν κάθε φορά και ένα διαφορετικό μείγμα ιπτάμενων μέσω για την πραγματοποίηση των προκλήσεων. Σαν να προσπαθούν να δοκιμάσουν τους τρόπους αντίδρασης της ελληνικής αεράμυνας ή της Πολεμικής μας Αεροπορίας».

Ωστόσο, ένα άλλο εξίσου ανησυχητικό στοιχείο είναι η ασφάλεια των πτήσεων. Τα μαχητικά έχουν πιλότους, που μπορούν να διακρίνουν έναν αεροπλάνο που πραγματοποιεί εκείνη τη στιγμή το δρομολόγιό του και να μπορέσει ο πιλότος να απομακρυνθεί ή να αντιδράσει ανάλογα. Τι συμβαίνει όμως με τα drones, που υπάρχει ένας απομακρυσμένος χειριστής και κανείς δεν γνωρίζει εάν έχει εικόνα απ’ όσα πραγματικά συμβαίνουν;

Η ελληνική επιχειρησιακή απάντηση και το μέλλον

Η επιστροφή της Τουρκίας στην τακτική των παραβιάσεων και των αερομαχιών αποδεικνύει ότι η αμφισβήτηση του status quo στο Αιγαίο αποτελεί δομικό στοιχείο της εξωτερικής της πολιτικής. Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία, διατηρώντας την ποιοτική υπεροχή με την ένταξη των μαχητικών Rafale και την αναβάθμιση των F-16 σε επίπεδο Viper, απαντά με απόλυτη ψυχραιμία και επιχειρησιακή ετοιμότητα σε κάθε πρόκληση.

Η τακτική της Αθήνας βασίζεται στη μηδενική ανοχή απέναντι σε οποιαδήποτε απόπειρα δημιουργίας τετελεσμένων. Η παρουσία των ελληνικών μαχητικών πάνω από τα κρίσιμα σημεία του Αρχιπελάγους στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα αποτροπής. Απέναντι σε αυτή τη συστηματική υπονόμευση της σταθερότητας, η ελληνική Πολεμική Αεροπορία αντιδρά με απόλυτη ψυχραιμία, επαγγελματισμό και αποφασιστικότητα. Όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια τακτική της χώρας, αποδεικνύοντας ότι το Αιγαίο παραμένει πλήρως θωρακισμένο.

Ωστόσο, η αναβίωση των εντάσεων και η χρήση βαρέων drones όπως τα Akinci αλλά και οπλισμένων F-16 καθιστούν σαφές ότι το καλοκαίρι του 2026 αποτελεί την αφετηρία ενός νέου, εξαιρετικά επικίνδυνου κύκλου αντιπαράθεσης στους αιθέρες του Αιγαίου.