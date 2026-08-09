Θ. Κοντογεώργης για ΔΕΘ: Επιστρέφουμε αναλογικά και δίκαια το μέρισμα ανάπτυξης – Θα υπάρχουν μέτρα για όλους – BINTEO

Με την επισήμανση ότι η ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι «προεκλογική», «αλλά όχι παροχολογική», ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης υπογράμμισε πως μέριμνα της κυβέρνησης είναι «το μέρισμα ανάπτυξης να επιστρέφεται με δίκαιο και αναλογικό τρόπο στην ελληνική κοινωνία». Ταυτόχρονα, διαβεβαίωσε ότι από τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΔΕΘ, «αρκετοί θα δουν τους εαυτούς τους μέσα από τα μέτρα».

Υπόσχεση για απόδοση μεριδίου ανάπτυξης

«Πάντοτε ήταν ένα ορόσημο και ειδικά αυτή του 2026 που είναι και η τελευταία πριν τις επόμενες εκλογές. Είναι ένα ευρύτερο ορόσημο σε σχέση με την οικονομική πολιτική που προτείνει η κυβέρνηση για τα επόμενα χρόνια. Αρκετοί θα δουν τους εαυτούς τους μέσα από τα μέτρα», είπε στο ΕΡΤnews, ο Θανάσης Κοντογεώργης.

«Έρχεται σε συνέχεια μιας οικονομικής πολιτικής που με τον κόπο του ελληνικού λαού και την προσπάθεια της κυβέρνησης δημιουργούνται συνθήκες ανάπτυξης στη χώρα. Η δική μας μέριμνα είναι αυτό το μέρισμα ανάπτυξης να επιστρέφεται με δίκαιο και αναλογικό τρόπο στην ελληνική κοινωνία», υπογράμμισε ο Θανάσης Κοντογεώργης.

Οριστικές αποφάσεις στα τέλη Αυγούστου

«Προφανώς οι ανάγκες είναι πολλές: Σε συνταξιούχους, σε οικογένειες με παιδιά, στις επιχειρήσεις, στα φυσικά πρόσωπα. Πέρυσι υπερέβημεν κάποιες προσδοκίες», ανέφερε ο Θανάσης Κοντογεώργης.«Σε αυτόν το δρόμο θα συνεχίσουμε. Πάντα έχουμε στο μυαλό μας -και αυτό αφορά και αυτήν τη ΔΕΘ- αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη», πρόσθεσε.

Και, βάζοντας στο τραπέζι διάφορες παραμέτρους (δημοσιονομικός χώρος, υποχρεώσεις, πλεονάσματα, ρήτρα διαφυγής για ενεργειακούς λόγους), έκανε γνωστό ότι «οι οριστικές αποφάσεις θα είναι στο τέλος του μήνα και αυτές θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ».

«Η φετινή ΔΕΘ δεν είναι παροχολογική»

Με αφορμή δε, σχετική ερώτηση, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ διεμήνυσε ότι «η φετινή ΔΕΘ είναι προεκλογική αλλά δεν είναι παροχολογική». Αφού αναγνώρισε τις δυσκολίες με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη μερίδα των πολιτών, σημείωσε πως «το τελευταίο διάστημα υπάρχει συνεχής αύξηση των εισοδημάτων που δεν ‘εισπράττεται’ πλήρως από τους συμπολίτες μας γιατί υπάρχει ο βραχνάς της ακρίβειας». Θέμα (η ακρίβεια) το οποίο είναι «ένα ανοιχτό και συνεχές μέτωπο για εμάς».

Μέτρα στήριξης για όλους

Ο Θανάσης Κοντογεώργης ξεκαθάρισε, πάντως, ότι «αυτή η κυβέρνηση πρώτον δεν εφαρμόζει πολιτικές με αντιαναπτυξιακό χαρακτήρα και δεύτερον δεν παίρνει πίσω αυτά τα οποία τάζει».

«Αν κάτι έχει χαρακτηρίσει αυτήν την κυβέρνηση δεν είναι η επιδοματική λογική, αλλά το ότι όποιο μέτρο έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, έχει μόνιμο χαρακτήρα: Για τους συνταξιούχους, τους υπερήλικες ασφαλισμένους, για τους νέους, για όλους. Αυτή θα είναι η λογική των μέτρων της ΔΕΘ», τόνισε ο Θανάσης Κοντογεώργης.

«Στόχος μας η συνεχής βελτίωση των εισοδημάτων»

Σύμφωνα με την κυβερνητική προσέγγιση, «ο μόνος τρόπος να αντιπαλέψουμε κάτι που δεν υπάρχει μόνο στη χώρα μας, τον πληθωρισμό, είναι η συνεχής βελτίωση των εισοδημάτων δίνοντας βέβαια και συνεχή μάχη κατά της ακρίβειας», υπογράμμισε.

Για τους συνταξιούχους

Ερωτηθείς, όμως, για τη 13η σύνταξη, ο Θανάσης Κοντογεώργης έκανε λόγο εν πρώτοις για «σημαντικές, άδικες περικοπές την περίοδο των μνημονίων» και συμπλήρωσε την απάντησή του λέγοντας: «Αν, όμως, πρέπει να εμπιστευθούμε κάποιον για το μέλλον είναι αυτήν την κυβέρνηση. Από το 2019 και μετά υπάρχει μια ειδική μέριμνα προς τους συνταξιούχους».

Μάλιστα, σε αυτό το σημείο παρέθεσε σειρά πολιτικών υπέρ των συνταξιούχων: «Δόθηκε το δικαίωμα της εργασίας (περίπου 400.000 συνταξιούχοι εργάζονται). Η εισφορά αλληλεγγύης μειώθηκε. Δόθηκαν πραγματικές αυξήσεις από το 2022 και μετά».

Ρεαλιστικές αναπροσαρμογές στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό

Από την άλλη, ο Θανάσης Κοντογεώργης αναγνώρισε ότι «προφανώς οι ανάγκες είναι πολύ περισσότερες», αλλά, διαβεβαίωσε, «η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι είναι δυνατό, στο μέτρο που μπορεί και ο προϋπολογισμός μπορεί να υποστηρίξει». Συνεπώς, «θα κινηθούμε στον άξονα των πραγματικών, ρεαλιστικών αυξήσεων όπως με την κατάργηση της προσωπικής διαφορά από 1.1.2027, τη ρύθμιση με τις συντάξεις χηρείας» κ.ά.. «Εν κατακλείδι, υπάρχει ένα πλέγμα μέτρων για τους συνταξιούχους που θα ενισχυθεί και σε αυτήν τη ΔΕΘ», υπογράμμισε ο Θανάσης Κοντογεώργης.

Με πολιτικό πολιτισμό στον δρόμο για τις εκλογές

Κατά την άποψη του υφυπουργού, «τα κόμματα πρέπει να συμφωνούν στις αντικειμενικές δυνατότητες της οικονομίας και με πολιτικό πολιτισμό να πάμε στις εκλογές». Εν τούτοις, «ξέρουμε ότι δεν είναι πολύ εφικτό. Η κυβέρνηση ποτέ δεν θα συμβάλει σε κλίμα τοξικότητας. Η ένδεια επιχειρημάτων πολλές φορές έχει οδηγήσει στελέχη από διάφορες παρατάξεις σε τοξικό λόγο που πόρρω απέχει από τα σημαντικά και τα ουσιώδη που πρέπει να συζητάμε», υπογράμμισε ο Θανάσης Κοντογεώργης.

«Δεν κοιτάμε την κλιματική κρίση με σταυρωμένα χέρια»

Ερωτηθείς για τις πυρκαγιές ο Θανάσης Κοντογεώργης είπε: «Η κυβέρνηση έκανε νωρίς μια αυτοκριτική και με τα διδάγματα της τραγωδίας στο Μάτι από μια άλλη κυβέρνηση, και μια παρατημένη Γραμματεία την αναβίβασε σε υπουργείο, που σήμερα είναι οργανωμένο, που έχει ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, δυνατότητες κ.ά.».

Ο ίδιος επεσήμανε, μάλιστα, πως: «Δεν κοιτάμε την κλιματική κρίση με σταυρωμένα χέρια. Στο μέτρο του εφικτού έχουμε καταφέρει να ενισχύσει με ανθρώπινο δυναμικό το Πυροσβεστικό Σώμα (περισσότεροι 5.000 σε σχέση με το 2019)». Ταυτόχρονα, υπογράμμισε πως «υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα εναέριων μέσων, ενώ έγινε επένδυση 700 εκατ. σε αντιπυρικές ζώνες».

Τέλος, ο Θανάσης Κοντογεώργης παρατήρησε ότι στο επίκεντρο της κλιματικής κρίσης είναι η Μεσόγειος και κάλεσε να δουν όλοι τι συνέβη σε Ισπανία και Γαλλία. «Πολλές φορές ο αγώνας είναι λίγο άνισος», συμπέρανε και παρέθεσε πολιτικές όπως καλύτερη συνεργασία Πυροσβεστικής με Αυτοδιοίκηση, πιο πολλοί πόροι για την Πολιτική Προστασία. «Ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό γίνεται και εδώ είμαστε και για να προλαβαίνουμε και να υποστηρίζουμε μετά», κατέληξε.