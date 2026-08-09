Ιράν: Δημοσιεύτηκε «το πρώτο βίντεο» του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εν μέσω φημών για την υγεία του – Συναντήθηκε με τον Πεζεσκιάν

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Σε μια προσπάθεια να διασκεδάσει τις έντονες φήμες περί σοβαρής επιδείνωσης της υγείας του ή ακόμα και θανάτου του, το Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο βίντεο του ανώτατου ηγέτη, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Το σύντομο οπτικοακουστικό υλικό βλέπει το φως της δημοσιότητας έπειτα από μήνες παρατεταμένης απουσίας του από τη δημόσια σφαίρα.

Το βίντεο των 12 δευτερολέπτων

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr δημοσίευσε ένα βίντεο διάρκειας μόλις 12 δευτερολέπτων, το οποίο δείχνει τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ καθισμένο σε ένα χαλί μέσα σε ένα δωμάτιο, ενώ συνομιλεί με αξιωματούχους και συμβούλους.

Φορώντας μαύρο τουρμπάνι και ανοιχτόγκριζο ένδυμα πάνω από λευκά ρούχα, ο 56χρονος ηγέτης εμφανίζεται ήρεμος, την ώρα που οι παριστάμενοι τον ακούν προσεκτικά.

Iran releases video of Supreme Leader Mojtaba Khamenei. pic.twitter.com/52kmfbmbjU — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) August 9, 2026



Ωστόσο, το πρακτορείο Mehr δεν αποκάλυψε πότε ή πού καταγράφηκε το συγκεκριμένο υλικό, καθιστώντας αδύνατη την ανεξάρτητη επαλήθευση του κατά πόσο αντικατοπτρίζει την τρέχουσα κατάσταση της υγείας του.

Μήνες εικασιών

Η δημοσιοποίηση του βίντεο έρχεται έπειτα από μήνες φημολογίας. Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ διορίστηκε Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν τον Μάρτιο, αφότου ο πατέρας και προκάτοχός του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε σε αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στις 28 Φεβρουαρίου.

Έκτοτε, οι ιρανικές αρχές επικοινωνούσαν σχεδόν αποκλειστικά μέσω γραπτών δηλώσεων που αποδίδονταν σε εκείνον, αποφεύγοντας τις δημόσιες εμφανίσεις, τις φωτογραφίες ή τα βιντεοσκοπημένα μηνύματα.

Η παρατεταμένη απουσία του πυροδότησε σενάρια για την υγεία και το μέρος όπου βρίσκεται.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με την αντιπολίτευση, καθώς και ορισμένα ισραηλινά media, ανέφεραν —χωρίς ανεξάρτητη επιβεβαίωση— ότι ο Χαμενεΐ νοσηλεύτηκε λόγω τραυμάτων που φέρεται να υπέστη κατά την επίθεση του Φεβρουαρίου.

Το κανάλι Channel 14 του Ισραήλ ισχυρίστηκε μάλιστα ότι παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση και θα μπορούσε να πεθάνει εντός ημερών, αν και δεν παρουσιάστηκαν στοιχεία που να τεκμηριώνουν αυτούς τους ισχυρισμούς, αναφέρει το Gulf News.

Το πρακτορείο Mehr χαρακτήρισε το υλικό ως το πρώτο βίντεο που δημοσιοποιεί από τότε που ο Χαμενεΐ έγινε Ανώτατος Ηγέτης.

Νωρίτερα φέτος, ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ιράν, IRIB, είχε επίσης δημοσιεύσει ένα βίντεο χωρίς ημερομηνία που τον έδειχνε να διδάσκει, χωρίς όμως ούτε τότε να διευκρινίζεται ο χρόνος ή ο τόπος της βιντεοσκόπησης.

Συνάντηση με τον πρόεδρο Πεζεσκιάν

Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ συναντήθηκε με τον πρόεδρο της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν, με αφορμή την είσοδο του τελευταίου στο τρίτο έτος της θητείας του.

Το κρατικό δίκτυο Press TV μετέδωσε σχετικά: «Οι δυο τους συζήτησαν εκτενώς τις προκλήσεις της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών διαβίωσης του κοινού, του εξελισσόμενου τρίτου επιθετικού πολέμου, των μελλοντικών προοπτικών, των στρατιωτικών εξελίξεων και της οικονομικής εμπλοκής με ξένους εταίρους».



Ο Ιρανός Πρόεδρος αναγνώρισε αυτή την εβδομάδα ότι η επικοινωνία με τον Χαμενεΐ ήταν «Πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή», ωστόσο ανέφερε ότι ήταν σε θέση να συναντηθεί μαζί του, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες τους «Εποικοδομητικές».

Παράλληλα, ο Πεζεσκιάν ασκησε έντονη κριτική στις προσπάθειες που καταβάλλουν «Κακόβουλοι άνθρωποι», προκειμένου να παρουσιάσουν με ανακριβή τρόπο τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν.