Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές τη Δευτέρα λόγω κινδύνου πυρκαγιάς

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Σε ισχύ τίθεται τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων οχημάτων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.

Το μέτρο αφορά περιοχές των Δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη, καθώς ο Δείκτης Επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3.

Η απαγόρευση θα ισχύσει από τις 08:00 έως τις 20:00, έπειτα από απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής, Γιάννη Κουφίδη.

Οι περιοχές όπου ισχύει η απαγόρευση

Στον Δήμο Κασσάνδρας, το μέτρο αφορά τη Χερσόνησο Κασσάνδρας και ειδικότερα την «Κορυφογραμμή», από το Κασσανδρινό έως την Αγία Παρασκευή, καθώς και τις περιοχές «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τοπικής Κοινότητας Παλιουρίου.

Στον Δήμο Σιθωνίας, η απαγόρευση αφορά τη Χερσόνησο Σιθωνίας και την Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, στο τμήμα από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.

Στον Δήμο Αριστοτέλη, το μέτρο ισχύει στις περιοχές από την Κομίτσα έως την Ουρανούπολη, καθώς και στα Τσάμια Στρατονίκης, στη Φυσώκα και στο Σκοπευτήριο Στρατωνίου.

Έλεγχοι στους δασικούς δρόμους

Οι αρμόδιες αρχές θα πραγματοποιούν ελέγχους στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων για την εφαρμογή του μέτρου, με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Παράλληλα, προβλέπεται η απομάκρυνση όσων εντοπίζονται στις περιοχές όπου ισχύει η απαγόρευση. Από το μέτρο εξαιρούνται τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στις δράσεις πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες να τηρούν την απαγόρευση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των δασικών οικοσυστημάτων και της δημόσιας περιουσίας.

Η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.