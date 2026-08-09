Κορωπί: Φωτιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση – Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο, μήνυμα από το 112

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Κορωπί, φωτιά
Πηγή: facebook.com/Meteo Hellas 360
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί Αττικής, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 47 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και 10 πυροσβεστικά οχήματα.
  • Από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Για την πυρκαγιά στην περιοχή του Κορωπίου, ενεργοποιήθηκε και μήνυμα από το 112.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πυρκαγιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί Αττικής, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 47 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και 10 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Meta Description: Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί Αττικής. Επιχειρούν 47 πυροσβέστες, 10 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Μικρή σύνοψη: Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για την κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί.

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