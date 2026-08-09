Τροχαίο στην Αθηνών-Σουνίου: Ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα ο οδηγός του αυτοκινήτου – Εκτός κινδύνου νοσηλεύονται οι 2 αστυνομικοί της ΔΙΑΣ

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Ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ο 20χρονος Γερμανός, ο οποίος οδηγούσε το αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο τροχαίο με τη μηχανή όπου επέβαιναν δύο αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, αργά το βράδυ του Σαββάτου (8/8) στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, στο Λαγονήσι.

Ο 20χρονος Γερμανός οδηγός του αυτοκινήτου, συνελήφθη μετά το τροχαίο και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό. Στη συνέχεα, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Εκτός κινδύνου οι 2 τραυματίες αστυνομικοί

Στο μεταξύ, οι δύο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που τραυματίστηκαν στο τροχαίο, νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Πρόκειται, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, για τον 27χρονο οδηγό της μοτοσικλέτας και την 23χρονη συνεπιβαίνουσα.

Πληροφορίες της ΕΡΤ ανέφεραν πως οι δύο αστυνομικοί έχουν υποστεί τραύματα και κακώσεις και ενδέχεται να χρειαστούν ορισμένες ακόμη ημέρες νοσηλείας.

Στο αυτοκίνητο, το οποίο ήταν νοικιασμένο, επέβαιναν άλλοι τρεις νεαροί τουρίστες, οι οποίο δεν τραυματίστηκαν.

Πώς έγινε το τροχαίο

Το τροχαίο συνέβη περίπου στις 22:30, στο ύψος της παραλίας Πεύκο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το αυτοκίνητο κινούνταν στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου με κατεύθυνση προς το Σούνιο, όταν ο οδηγός φέρεται να επιχείρησε να κάνει αναστροφή προκειμένου να επιστρέψει προς την Αθήνα. Σημειώνεται ότι στο σημείο υπάρχει διπλή διαχωριστική λωρίδα.

Κατά την προσπάθεια αυτή, το όχημα φέρεται να διέσχισε το οδόστρωμα και να συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα των αστυνομικών της ΔΙΑΣ, οι οποίοι κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Η στροφή βρίσκεται περίπου 30-40 μέτρα πριν από το σημείο της σύγκρουσης και είναι αρκετά κλειστή, με αποτέλεσμα να περιορίζεται σημαντικά η ορατότητα των οδηγών.

Αυτό, σύμφωνα με την εικόνα από το σημείο, φαίνεται να άφησε ελάχιστο χρόνο αντίδρασης στους δύο αστυνομικούς της ΔΙΑΣ, οι οποίοι κινούνταν με τη μοτοσικλέτα τους προς την κατεύθυνση του Σουνίου.

Στο οδόστρωμα, στο σημείο της σύγκρουσης, έχουν τοποθετηθεί από την Τροχαία ροκανίδια για την απορρόφηση των λαδιών που έχουν διαρρεύσει μετά το τροχαίο.

Αρνητικό το αλκοτέστ στον Γερμανό οδηγό

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο οδηγός του ΙΧ υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό. Δεν διαπιστώθηκε, δηλαδή, ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οι Γερμανοί είχαν νοικιάσει το συγκεκριμένο όχημα για τις μετακινήσεις τους στην Αθήνα.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο διερευνώνται, με την προανάκριση να έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Κερατέας.

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