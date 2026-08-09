Αραγτσί προς Τραμπ: Κανένας διάλογος όσο οι ΗΠΑ παραβιάζουν την συμφωνία – Στο τελικό στάδιο οι διαπραγματεύσεις με το Ομάν

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, απέκλεισε άμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ όσο αυτές παραβιάζουν τη μεταβατική συμφωνία του Ιουνίου, ενώ οι διαπραγματεύσεις του Ιράν με το Ομάν για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Η ενδεχόμενη συμφωνία Ομάν-Ιράν θα μπορούσε να επιτρέψει την επανέναρξη των εξαγωγών πετρελαίου που είχαν διακοπεί λόγω του πολέμου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι «το Ιράν και οι ΗΠΑ δεν εμπλέκονται σε συνομιλίες και η Τεχεράνη δεν θα τις αρχίσει για όσο χρονικό διάστημα, η Ουάσινγκτον παραβιάζει μία μεταβατική συμφωνία που υπογράφτηκε τον Ιούνιο».
  • Οι διαπραγματεύσεις του Ιράν με το Ομάν για τον καθορισμό νέων θαλάσσιων οδών στα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται «στο τελικό στάδιο», όπως δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί.
  • Οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά τις διαπραγματεύσεις Ιράν-Ομάν, με Αμερικανό αξιωματούχο να δηλώνει ότι «θα άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων αμέσως μετά την ανακοίνωση συμφωνίας».

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Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί απέναντι τις ΗΠΑ, αποκλείοντας άμεσες συνομιλίες των δυο πλευρών όσο οι ΗΠΑ παραβιάζουν την μεταβατική συμφωνία  που υπογράφτηκε τον Ιούνιο στην Ελβετία. Την ίδια ώρα, στο τελικό στάδιο είναι πια οι διαπραγματεύσεις του Ιράν με το Ομάν προκείμενου να βρεθεί κοινή λύση για την διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

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«Το Ιράν και οι ΗΠΑ δεν εμπλέκονται σε συνομιλίες και η Τεχεράνη δεν θα τις αρχίσει για όσο χρονικό διάστημα, η Ουάσινγκτον παραβιάζει μία μεταβατική συμφωνία που υπογράφτηκε τον Ιούνιο», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό δίκτυο «Al Arabiya».

«Μέχρι να τερματιστούν οι παραβιάσεις του μνημονίου συνεννόησης από τις ΗΠΑ και οι ΗΠΑ να μην αποζημιώσουν για όσα έχουν παραβιάσει, κατά τη γνώμη μας δεν υπάρχει δυνατότητα επανέναρξης των διαπραγματεύσεων», διεμήνυσε ο Αμπάς Αραγτσί. «Οι διαμεσολαβητές εξακολουθούν να προσπαθούν να βρουν τρόπους για να επαναδιαπραγματεύτουν», υπογράμμισε ο Αμπάς Αραγτσί.

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Στο τελικό στάδιο η συμφωνία Ιραν – Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ

Ταυτόχρονα, αναφερόμενος στις ΗΠΑ σε σχέση με τα Στενά του Ορμούζ ο Αμπάς Αραγτσί δήλωσε: «Μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, αλλά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ υπόκειται σε μια σειρά άλλων όρων που έχουν διαβιβαστεί μέσω μεσαζόντων».

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Αναφορικά με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με το Ομάν για την διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, ο Αμπάς Αραγτσί δήλωσε: «Οι διαπραγματεύσεις μας με το Ομάν αφορούν τον καθορισμό νέων θαλάσσιων οδών στα Στενά του Ορμούζ και αυτές οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει καλά και μπορώ να πω ότι βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο». «Οι παλιές διαδρομές που υπήρχαν υποτίθεται ότι θα αντικατασταθούν με νέες διαδρομές και οι εργασίες στους χάρτες γίνονται τώρα από ειδικούς», ανέφερε.

Την πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και Ομάν παρακολουθούν στενά οι ΗΠΑ. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε την Παρασκευή ότι έχει σημειωθεί πρόοδος μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, η οποία θα μπορούσε σύντομα να οδηγήσει στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, μια κίνηση που θα μπορούσε να επιτρέψει την επανέναρξη των εξαγωγών πετρελαίου που είχαν διακοπεί από τον πόλεμο που ξεκίνησε πριν από πέντε μήνες. Επίσης, ο ίδιος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων αμέσως μετά την ανακοίνωση συμφωνίας για την επανέναρξη των απρόσκοπτων εμπορικών μεταφορών».

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