Φωτιά στο Σπήλαιο Ορεστιάδας – Επιχειρεί και 1 ελικόπτερο

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (9/8) στην περιοχή Σπήλαιο Ορεστιάδας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, 1 ελικόπτερο και υδροφόρες των ΟΤΑ.