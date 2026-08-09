Φωτιά στο Σπήλαιο Ορεστιάδας – Επιχειρεί και 1 ελικόπτερο

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (9/8) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σπήλαιο Ορεστιάδας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS
Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (9/8) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σπήλαιο Ορεστιάδας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
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