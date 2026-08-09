Φωτιά στο Σπήλαιο Ορεστιάδας – Επιχειρεί και 1 ελικόπτερο

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (9/8) στην περιοχή Σπήλαιο Ορεστιάδας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, 1 ελικόπτερο και υδροφόρες των ΟΤΑ.

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ελικόπτερο - φωτιά - πυροσβεστική
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (9/8) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σπήλαιο Ορεστιάδας.
  • Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και 1 ελικόπτερο.
  • Συνδρομή στην επιχείρηση κατάσβεσης παρείχαν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (9/8) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σπήλαιο Ορεστιάδας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

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