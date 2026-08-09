Λουτράκι: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός δίπλα σε κάδους απορριμμάτων – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία στο Λουτράκι, όταν ένας 75χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του δίπλα σε κάδους απορριμμάτων στην οδό Δημοσίων Υπαλλήλων. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του θανάτου, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.

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ΛΟΥΤΡΑΚΙ – ΝΕΚΡΟΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Loutrakiblog.gr
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε στο Λουτράκι, όταν ένας 75χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του δίπλα σε κάδους απορριμμάτων, στην οδό Δημοσίων Υπαλλήλων.
  • Ο ηλικιωμένος, κάτοικος της περιοχής, αντιμετώπιζε προβλήματα με την καρδιά του και εκτιμάται ότι ενδέχεται να υπέστη ανακοπή ενώ πετούσε τα σκουπίδια.
  • Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του θανάτου, καθώς μέχρι στιγμής δεν μπορεί να αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της εγκληματικής ενέργειας.

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Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία περίπου στις 10 το πρωί στο Λουτράκι, όταν ένας 75χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του δίπλα σε κάδους απορριμμάτων, στην οδό Δημοσίων Υπαλλήλων.

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Τον ηλικιωμένο, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν κάτοικος της περιοχής, εντόπισε περαστικός και ειδοποίησε τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τη σορό του άνδρα, όπως μετέδωσε το Loutrakiblog.gr.

ΛΟΥΤΡΑΚΙ – ΝΕΚΡΟΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Loutrakiblog.gr

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ο 75χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα με την καρδιά του. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε βγει από το σπίτι του προκειμένου να πετάξει τα σκουπίδια και εκτιμάται ότι ενδέχεται να υπέστη ανακοπή.

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Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν μπορεί να αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο. Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος, προκειμένου να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν από τη νεκροψία – νεκροτομή.

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