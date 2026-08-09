Σπάνιο κοσμικό φαινόμενο «πρόδωσε» περιπλανώμενη μαύρη τρύπα στα βάθη του διαστήματος

Το σύμπαν κρύβει μυστικά που συχνά παραμένουν αόρατα ακόμη και για τα πιο εξελιγμένα τηλεσκόπια της ανθρωπότητας. Μια απρόσμενη όμως λάμψη στα βάθη του διαστήματος στάθηκε η αφορμή για μια σπουδαία ανακάλυψη, φέρνοντας στο φως ένα από τα πιο μυστηριώδη αντικείμενα του γαλαξία μας. Οι αστρονόμοι εντόπισαν μια τεράστια μαύρη τρύπα, η οποία δεν βρίσκεται εκεί που θα περίμενε κανείς.

Ένα σπάνιο γεγονός παλιρροϊκής διάρρηξης αποκάλυψε μια τεράστια περιπλανώμενη μαύρη τρύπα, περίπου 30.000 έτη φωτός μακριά από το κέντρο του γαλαξία της. Ένα άστρο διαλύθηκε βίαια σχεδόν 30.000 έτη φωτός μακριά από το κέντρο ενός κοντινού, γιγάντιου γαλαξία, αποκαλύπτοντας μια μαύρη τρύπα σε ένα σημείο όπου οι αστρονόμους σπάνια εντοπίζουν κάτι τέτοιο.

Η ασυνήθιστα απομακρυσμένη αυτή έκλαμψη έφερε στο φως μια εξαιρετικά σπάνια «περιπλανώμενη» μαύρη τρύπα και ενδέχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες κατανοούν τις κινήσεις των υπερμεγεθών μαύρων τρυπών μετά τη σύγκρουση γαλαξιών.

Αστρονόμοι από το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας στο Τσάπελ Χιλ (UNC-Chapel Hill) απέδωσαν την ανακάλυψη σε ένα γεγονός παλιρροϊκής διάρρηξης (TDE).

Αυτές οι πανίσχυρες εκλάμψεις συμβαίνουν όταν ένα άστρο πλησιάζει υπερβολικά κοντά σε μια τεράστια μαύρη τρύπα και η βαρύτητα το κομματιάζει. Τέτοια γεγονότα είναι σπάνια σε οποιοδήποτε σημείο ενός γαλαξία, καθώς συμβαίνουν κατά μέσο όρο μία φορά κάθε 100.000 χρόνια.

Οι αστρονόμοι έχουν εντοπίσει περισσότερα από 100 κατά την τελευταία δεκαετία, όμως σχεδόν όλα εμφανίστηκαν σε γαλαξιακά κέντρα, όπου κανονικά αναμένεται να βρίσκονται οι μεγαλύτερες μαύρες τρύπες.

Το γεγονός TDE 2025abcr ανέτρεψε αυτό το μοτίβο. Η έκλαμψη εμφανίστηκε περίπου 30.000 έτη φωτός μακριά από το κέντρο του γαλαξία της, αποτελώντας την πιο απομακρυσμένη απόκλιση που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα για γεγονός παλιρροϊκής διάρρηξης το οποίο ανακαλύφθηκε μέσω ορατού φωτός.

«Σχεδόν κάθε γεγονός παλιρροϊκής διάρρηξης που έχουμε παρατηρήσει ποτέ έχει συμβεί στο κέντρο ενός γαλαξία, ακριβώς εκεί που περιμένουμε να βρίσκονται οι μεγαλύτερες μαύρες τρύπες», δήλωσε ο Τζόναθαν Κάρνεϊ, συν-συγγραφέας της μελέτης και υποψήφιος διδάκτωρ φυσικής και αστρονομίας στο UNC-Chapel Hill.

«Το γεγονός παλιρροϊκής διάρρηξης που ανακαλύψαμε συνέβη δεκάδες χιλιάδες έτη φωτός μακριά από το κέντρο, αποκαλύπτοντας μια τεράστια μαύρη τρύπα σε ένα μέρος όπου κανονικά δεν θα περιμέναμε να τη βρούμε. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν περιπλανώμενες μαύρες τρύπες σε γιγάντιους γαλαξίες, αλλά είναι δύσκολο να μελετηθούν επειδή, με εξαίρεση τις στιγμές που διαλύουν φευγαλέα ένα άστρο, δεν παράγουν καθόλου φως».

Το χρονικό της «απόδρασης»: Πώς μια γαλαξιακή συγχώνευση την έθεσε σε τροχιά περιπλάνησης

Η μαύρη τρύπα που προκάλεσε την έκλαμψη εκτιμάται ότι έχει μάζα περίπου ένα εκατομμύριο φορές μεγαλύτερη από τη μάζα του Ήλιου. Ενδέχεται να εγκλωβίστηκε μακριά από το κέντρο μετά από μια συγχώνευση γαλαξιών που συνέβη στο μακρινό παρελθόν.

Μια άλλη πιθανότητα είναι ότι βαρυτικές αλληλεπιδράσεις με άλλες μαύρες τρύπες κοντά στο γαλαξιακό κέντρο την ώθησαν προς τα έξω.

Οι μαύρες τρύπες δεν παράγουν δικό τους φως, επομένως οι αστρονόμοι συνήθως δεν μπορούν να εντοπίσουν απευθείας αυτά τα απομονωμένα αντικείμενα. Ένα σπάνιο γεγονός παλιρροϊκής διάρρηξης μπορεί να φωτίσει φευγαλέα τη θέση τους, καθώς τα υλικά από το κατεστραμμένο άστρο πέφτουν προς το μέρος τους.

«Αυτά τα γεγονότα είναι ουσιαστικά κοσμικές διαφημιστικές πινακίδες», δήλωσε ο Ίγκορ Αντρεόνι, επίκουρος καθηγητής φυσικής και αστρονομίας στο UNC-Chapel Hill. «Μας επιτρέπουν να βρούμε μαύρες τρύπες που διαφορετικά θα παρέμεναν εντελώς αόρατες. Το να προλάβουμε αυτά τα γεγονότα τη στιγμή που συμβαίνουν, μας επιτρέπει να μελετήσουμε πώς οι υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες “καταβροχθίζουν” υλικό από ένα διαλυμένο άστρο».

Με «πυξίδα» την Τεχνητή Νοημοσύνη: Η αναζήτηση περνά στα «προάστια» των γαλαξιών

Η τεχνητή νοημοσύνη διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό του φαινομένου.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το tdescore, ένα εργαλείο ταξινόμησης AI που αναπτύχθηκε από τον Ρόμπερτ Στάιν στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ και το Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Goddard της NASA, προκειμένου να αναζητήσουν πολλά υποσχόμενες υποψηφιότητες γεγονότων παλιρροϊκής διάρρηξης μέσα σε τεράστιες συλλογές τηλεσκοπικών παρατηρήσεων.

«Αυτό το φαινόμενο αναγνωρίστηκε ως ένας ισχυρός υποψήφιος για γεγονός παλιρροϊκής διάρρηξης από έναν ταξινομητή AI, τον οποίο προσαρμόσαμε ειδικά για να αναζητά γεγονότα παλιρροϊκής διάρρηξης μακριά από τα γαλαξιακά κέντρα», δήλωσε ο Ακάς Ανουμαρλαπούντι, μεταδιδακτορικός ερευνητής φυσικής και αστρονομίας στο UNC-Chapel Hill.

«Καταρρίπτοντας την παραδοχή ότι αυτά τα γεγονότα συμβαίνουν μόνο στο γαλαξιακό κέντρο, μπορέσαμε να βρούμε μια μαύρη τρύπα που διαφορετικά ίσως να είχε χαθεί. Καθώς η αστρονομία εισέρχεται στην εποχή των “μεγάλων δεδομένων” (big data), εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης όπως αυτό θα γίνονται όλο και πιο σημαντικά στην έρευνά μας για τον εντοπισμό σπάνιων αστρονομικών φαινομένων εδώ στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας».

Αφότου το σύστημα σήμανε συναγερμό για την έκλαμψη, οι ερευνητές του UNC-Chapel Hill χρησιμοποίησαν το τηλεσκόπιο Αστροφυσικής Έρευνας του Νότου (SOAR) στη Χιλή για να επιβεβαιώσουν ότι επρόκειτο για γεγονός παλιρροϊκής διάρρηξης.

Το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας (UNC) βοήθησε στην κατασκευή του τηλεσκοπίου των 4,1 μέτρων και συνεχίζει να το λειτουργεί μέσω μιας διεθνούς κοινοπραξίας.

«Επιβεβαιώσαμε τη φύση αυτού του φαινομένου χρησιμοποιώντας το τηλεσκόπιο SOAR στη Χιλή, του οποίου το UNC είναι ιδρυτικός εταίρος», δήλωσε ο Μπέντζαμιν Κ. Κάιζερ, μεταδιδακτορικός ερευνητής φυσικής και αστρονομίας στο UNC-Chapel Hill. «Το SOAR μάς επιτρέπει να παρακολουθούμε γρήγορα αυτά τα βραχύβια αστρονομικά φαινόμενα και τοποθετεί το UNC σε πλεονεκτική θέση για τη μελέτη μεγάλου αριθμού τέτοιων γεγονότων, καθώς τίθενται σε λειτουργία τηλεσκόπια επισκόπησης επόμενης γενιάς, όπως τα Rubin, Roman, αλλά και η διάταξη Argus Array του ίδιου του UNC».

Φως στο σκοτάδι: Το ορατό φως «ξεκλειδώνει» τον εντοπισμό περισσότερων μαύρων τρυπών

Το γεγονός TDE 2025abcr παρέχει τις πρώτες ισχυρές αποδείξεις ότι τα επίγεια τηλεσκόπια ορατού φωτός μπορούν να εντοπίσουν με αξιοπιστία περιπλανώμενες μαύρες τρύπες.

Αυτή η ικανότητα θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες σχηματίζονται, αναπτύσσονται και ταξιδεύουν μέσα στους γαλαξίες.

Οι αστρονόμοι ανακαλύπτουν σήμερα μερικές δεκάδες γεγονότα παλιρροϊκής διάρρηξης κάθε χρόνο, κυρίως στο σχετικά κοντινό σύμπαν. Τα μελλοντικά παρατηρητήρια, συμπεριλαμβανομένου του Αστεροσκοπείου Vera C. Rubin (NSF-DOE) και της διάταξης Argus Array —που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από το UNC-Chapel Hill— θα μπορούσαν να αυξήσουν αυτόν τον αριθμό σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες ετησίως, εντοπίζοντάς τα παράλληλα σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις.

Αυτές οι εκλάμψεις μπορούν να αποκαλύψουν πολύ περισσότερα από κρυμμένες μαύρες τρύπες.

Παρέχουν επίσης πληροφορίες για την εξέλιξη των άστρων και των γαλαξιών, ενώ εκθέτουν την ύλη σε βαρυτικές συνθήκες που είναι αδύνατον να αναπαραχθούν στη Γη.

Απελευθερώνοντας τεράστιες ποσότητες ενέργειας, τα γεγονότα παλιρροϊκής διάρρηξης προσφέρουν στους αστρονόμους μια σπάνια εικόνα της ακραίας φυσικής σε πλήρη δράση.