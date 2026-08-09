Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την ολική έκλειψη ηλίου που έρχεται την Τετάρτη

Βρισκόμαστε λίγα 24ωρα πριν τις 12 Αυγούστου, όταν μία ολική έκλειψη ηλίου θα χαρίσει ένα μοναδικό θέαμα σε εκατομμύρια ανθρώπους.

Η αμέσως προηγούμενη ήταν στις 9 Απριλίου 2024. Η Σελήνη θα περάσει την προσεχή Τετάρτη μεταξύ της Γης και του Ήλιου, καλύπτοντας πλήρως το ηλιακό φως σε συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη.

Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ευρώπη, καθώς πρόκειται για την πρώτη ολική έκλειψη ηλίου που θα είναι ορατή από την ηπειρωτική Ισπανία εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Ένα από τα πιο συγκλονιστικά φυσικά θεάματα

Η ολική έκλειψη ηλίου συμβαίνει όταν η Σελήνη ευθυγραμμίζεται ανάμεσα στον Ήλιο και τη Γη. Η σκιά της Σελήνης πέφτει πάνω στην επιφάνεια του πλανήτη μας και σε μια στενή ζώνη ηλιακού φωτός εξαφανίζεται προσωρινά ολόκληρος ο ηλιακός δίσκος.

Για λίγα λεπτά ή ακόμη και για λίγα δευτερόλεπτα, ανάλογα με την τοποθεσία, η ημέρα μετατρέπεται σε νύχτα. Ο ουρανός σκοτεινιάζει, η θερμοκρασία μπορεί να μειωθεί και εμφανίζεται το εντυπωσιακό στέμμα του Ήλιου, η εξωτερική του ατμόσφαιρα που υπό κανονικές συνθήκες δεν είναι ορατή λόγω της έντονης φωτεινότητας.

Η ολική έκλειψη θεωρείται ένα από τα πιο συγκλονιστικά φυσικά θεάματα, καθώς συνδυάζει τη σπάνια γεωμετρική ευθυγράμμιση τριών ουράνιων σωμάτων με μια εμπειρία που μπορεί να παρατηρηθεί ταυτόχρονα από χιλιάδες ή εκατομμύρια ανθρώπους.

Θα εκτείνεται σε μήκος περίπου 8.300 χιλιομέτρων

Η ζώνη της ολικότητας, δηλαδή η περιοχή όπου ο Ήλιος θα καλυφθεί πλήρως από τη Σελήνη, θα εκτείνεται σε μήκος περίπου 8.300 χιλιομέτρων.

Η σκιά της Σελήνης θα ξεκινήσει από την περιοχή του Αρκτικού Ωκεανού και θα κινηθεί προς τον Βόρειο Πόλο, τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, τη βόρεια Ισπανία και τη βορειοανατολική Πορτογαλία.

Στη Γροιλανδία η ολικότητα αναμένεται να διαρκέσει λίγο περισσότερο από δύο λεπτά, ενώ στη βόρεια Ισπανία το φαινόμενο θα είναι πολύ πιο σύντομο, περίπου 20 δευτερόλεπτα, καθώς η έκλειψη θα συμβεί κοντά στη δύση του Ήλιου.

Στην Ισπανία, η σκιά θα περάσει από τη Γαλικία και στη συνέχεια από τις Βαλεαρίδες Νήσους, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό καθώς η ημέρα θα μεταβαίνει απότομα προς το σκοτάδι.

Για όσους βρίσκονται εκτός της ζώνης ολικότητας, θα είναι ορατή μια μερική έκλειψη, κατά την οποία μόνο ένα μέρος του ηλιακού δίσκου θα καλυφθεί από τη Σελήνη. Το φαινόμενο θα γίνει αντιληπτό σε περιοχές της Ευρώπης, της Αφρικής και της Βόρειας Αμερικής.

Ιδιαίτερη σημασία για την Ισπανία

Η συγκεκριμένη έκλειψη έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ισπανία, καθώς θα είναι η πρώτη ολική έκλειψη ηλίου που θα είναι ορατή από την ηπειρωτική χώρα από το 1905.

Παράλληλα, αποτελεί την αρχή μίας σειράς τριών ηλιακών εκλείψεων που θα παρατηρηθούν από την Ισπανία έως το 2028, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στην επιστημονική κοινότητα αλλά και στον αστρο-τουρισμό.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA) έχει χαρακτηρίσει τις ολικές εκλείψεις «στιγμές συλλογικού θαυμασμού», καθώς εκατομμύρια άνθρωποι κοιτούν ταυτόχρονα τον ουρανό και βιώνουν ένα κοινό επιστημονικό και πολιτιστικό γεγονός.

Η επόμενη ολική έκλειψη Ηλίου θα πραγματοποιηθεί στις 2 Αυγούστου 2027 και θα περάσει πάνω από τη νότια Ισπανία, τη Βόρεια Αφρική, τη Σαουδική Αραβία και την Υεμένη.

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η αναμονή θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Μια ολική έκλειψη θα είναι ορατή μόνο από την Αλάσκα το 2033, ενώ η επόμενη που θα αφορά την ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ θα συμβεί το 2044.

Το 2045 θα σημειωθεί μία από τις πιο εντυπωσιακές εκλείψεις στη σύγχρονη ιστορία, καθώς η ζώνη ολικότητας θα διασχίσει μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών από ακτή σε ακτή.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στη χρήση φωτογραφικών μηχανών

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η παρατήρηση του Ήλιου χωρίς ειδική προστασία μπορεί να προκαλέσει σοβαρή και μόνιμη βλάβη στα μάτια.

Η χρήση απλών γυαλιών ηλίου δεν προσφέρει καμία προστασία. Απαραίτητα είναι ειδικά γυαλιά έκλειψης ή ειδικά ηλιακά φίλτρα που πληρούν διεθνή πρότυπα ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια της ολικότητας, όταν ο Ήλιος έχει καλυφθεί πλήρως από τη Σελήνη, η παρατήρηση χωρίς προστασία μπορεί να γίνει προσωρινά με ασφάλεια. Ωστόσο, μόλις εμφανιστεί ξανά και η μικρότερη ακτίνα ηλιακού φωτός, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξανά ειδικός εξοπλισμός.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στη χρήση φωτογραφικών μηχανών, τηλεσκοπίων ή κιαλιών. Η συγκέντρωση των ηλιακών ακτίνων μέσω οπτικών συσκευών μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται γυαλιά έκλειψης.