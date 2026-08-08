Απρόσμενη ανατροπή στα έγκατα της Γης: Ο λιωμένος πυρήνας του πλανήτη άλλαξε ξαφνικά κατεύθυνση περιστροφής

Στα βάθη του πλανήτη μας, εκεί που το ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να φτάσει, συντελούνται διεργασίες που καθορίζουν την ίδια τη ζωή στην επιφάνεια. Πρόσφατες επιστημονικές παρατηρήσεις έφεραν στο φως μια συγκλονιστική ανακάλυψη που ανατρέπει όσα γνωρίζαμε για το εσωτερικό της Γης.

Οι επιστήμονες εντόπισαν μια ξαφνική και απροσδόκητη μεταβολή στη συμπεριφορά του ίδιου του πυρήνα της. Ο λιωμένος σιδερένιος πυρήνας της Γης άλλαξε απροσδόκητα φορά περιστροφής κάτω από τον Ειρηνικό, αποκαλύπτοντας μια δραματική αλλαγή στην κρυφή «μηχανή» που δημιουργεί το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη μας.

Τα δορυφορικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι αυτή η έξαρση ήδη εξασθενεί, αυξάνοντας την πιθανότητα αυτή η αναταραχή στα έγκατα της Γης να αποτελεί μέρος ενός μυστηριώδους φυσικού κύκλου.

Τα δεδομένα από τους δορυφόρους του ESA βοήθησαν τους ερευνητές να εντοπίσουν αυτή τη μετατοπισμένη ροή και να διαμορφώσουν μια πιο λεπτομερή εικόνα για το τι συμβαίνει κοντά στο κέντρο του πλανήτη.

Η ξαφνική αναστροφή στα έγκατα του Ειρηνικού Ωκεανού

Ο λιωμένος εξωτερικός πυρήνας της Γης βρίσκεται περίπου 2.200 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια. Καθώς αυτός ο ηλεκτρικά αγώγιμος υγρός σίδηρος κινείται, συμβάλλει στη δημιουργία του γεωμαγνητικού πεδίου του πλανήτη.

Για πολλά χρόνια, οι επιστήμονες που μελετούσαν μικρές μεταβολές σε αυτό το πεδίο κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι το μεγαλύτερο μέρος του εξωτερικού πυρήνα έρεε κυρίως προς τα δυτικά.

Αυτό το μοτίβο άλλαξε δραματικά το 2010. Κάτω από τον Ειρηνικό Ωκεανό, μια μεγάλη περιοχή λιωμένου υλικού άρχισε να κινείται έντονα προς τα ανατολικά, αντί να συνεχίσει την πιο ασθενή ροή της προς τα δυτικά.

Οι επιστήμονες εξακολουθούν να μην γνωρίζουν τι προκάλεσε αυτή την αναστροφή.

Οι δορυφορικές παρατηρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των μετρήσεων από τις αποστολές Swarm και CryoSat του ESA, επέτρεψαν τώρα στους ερευνητές να μελετήσουν το γεγονός με μεγαλύτερη λεπτομέρεια.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Studies of Earth’s Deep Interior, συνδυάζει επίγειες παρατηρήσεις με δορυφορικές μετρήσεις που συλλέχθηκαν από το 1997 έως και το 2025.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από τις αποστολές Swarm και Cryosat του ESA, μαζί με παρατηρήσεις από τη γερμανική αποστολή CHAMP και την αποστολή Ørsted.

Η ανάλυσή τους έδειξε ότι μια ευρεία περιοχή ρευστού υλικού, πλούσιου σε σίδηρο, κάτω από τον ισημερινό Ειρηνικό, μετατοπίστηκε από μια ασθενή ροή προς τα δυτικά σε μια ισχυρή ροή προς τα ανατολικά το 2010.

Οι επιστήμονες θεωρούσαν γενικά ότι η κυκλοφορία μεγάλης κλίμακας στον εξωτερικό πυρήνα ήταν σχετικά σταθερή. Η ξαφνική αλλαγή κάτω από τον Ειρηνικό υποδηλώνει ότι το σύστημα μπορεί να μεταβάλλεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι πιστευόταν προηγουμένως.

Τα ευρήματα προσφέρουν νέα στοιχεία για τις ταραχώδεις κινήσεις που είναι υπεύθυνες για τη δημιουργία του μαγνητικού πεδίου της Γης. Μπορεί επίσης να υποδεικνύουν συνδέσεις ανάμεσα στη δραστηριότητα του εξωτερικού πυρήνα και στις αλλαγές που συντελούνται ακόμη πιο βαθιά στο εσωτερικό του πλανήτη.

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Φρέντερικ Νταλ Μάντσεν (Frederik Dahl Madsen) από τη Σχολή Γεωεπιστημών του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου, δήλωσε:

«Η μεγάλης κλίμακας αναστροφή της ροής κάτω από τον Ειρηνικό εγείρει νέα ερωτήματα για τη συμπεριφορά στα έγκατα της Γης.

Οι επιστήμονες θέλουν τώρα να καταλάβουν αν η αναστροφή αυτή αντιπροσωπεύει μια βραχύβια διακύμανση, μέρος μιας επαναλαμβανόμενης ταλάντωσης ή μια νέα σταθερή ισορροπία για την κυκλοφορία του πυρήνα.

Η αδιάλειπτη παρακολούθηση θα είναι απαραίτητη για να προσδιορίσουμε πώς θα εξελιχθεί η ροή τα επόμενα χρόνια».

Η «αόρατη» σύνδεση: Στο κάδρο και ο εσωτερικός πυρήνας της Γης

Ο Μάντσεν δήλωσε επίσης ότι το ερευνητικό μοντέλο δείχνει πως η ισχυρή ροή προς τα ανατολικά κάτω από τον Ειρηνικό έχει εξασθενήσει μετά το 2020.

Ο ίδιος πρόσθεσε:

«Η άνοδος της ισχυρής ροής προς τα ανατολικά στον Ειρηνικό συμπίπτει χρονικά με μια αλλαγή στη συμπεριφορά του εσωτερικού πυρήνα, όπως προκύπτει από τη γεωδαισία και τη σεισμολογία, και υποθέτουμε ότι αυτές οι αλλαγές στα βαθύτερα στρώματα του εσωτερικού της Γης σχετίζονται με τις μεταβολές στη ροή κάτω από τον Ειρηνικό».

Μάτια στο Διάστημα: Πώς οι δορυφόροι «βλέπουν» τον πυρήνα της Γης

Το μαγνητικό πεδίο της Γης παράγεται από την κίνηση στο εσωτερικό του υγρού εξωτερικού πυρήνα. Εκεί, ηλεκτρικά αγώγιμος λιωμένος σίδηρος κυκλοφορεί γύρω από τον στερεό εσωτερικό πυρήνα. Αυτή η διαδικασία, γνωστή ως γεωδυναμό, αλλάζει συνεχώς. Παρόλα αυτά, πολλά από τα ευρύτερα μοτίβα της ροής της εμφανίζονταν σχετικά σταθερά κατά τη διάρκεια δεκαετιών παρατήρησης.

Ο ESA εκτόξευσε τους τρεις δορυφόρους Swarm το 2013.

Κάθε ένας φέρει εξαιρετικά ευαίσθητα μαγνητόμετρα που μπορούν να μετρήσουν το μαγνητικό πεδίο της Γης με εξαιρετική ακρίβεια.

Επειδή οι δορυφόροι ταξιδεύουν σε προσεκτικά συντονισμένες τροχιές, μπορούν να διαχωρίσουν τα μαγνητικά σήματα που προέρχονται από τον πυρήνα από τα σήματα που παράγονται από τον φλοιό, τους ωκεανούς, την ιονόσφαιρα και τη μαγνητόσφαιρα.

Αυτές οι μετρήσεις επέτρεψαν στους επιστήμονες να αναπαραστήσουν τα μεταβαλλόμενα μοτίβα ροής κοντά στο όριο πυρήνα-μανδύα.

Βοήθησαν επίσης τους ερευνητές να εντοπίσουν τις απότομες αλλαγές που συνδέονται με την αναστροφή στον Ειρηνικό και το γεωμαγνητικό «τίναγμα» (geomagnetic jerk) του 2017.

Σύμφωνα με τη Διευθύντρια της Αποστολής Swarm του ESA, Άνια Στρόμε (Anja Stromme), το μακρύ ιστορικό παρατηρήσεων της αποστολής ήταν απαραίτητο για την έρευνα. Η ίδια σημείωσε:

«Αν και το Swarm εκτοξεύτηκε μετά το δραματικό γεγονός της αναστροφής το 2010, παρείχε δεδομένα υψηλής ακρίβειας που μας πληροφορούν για τον εσωτερικό πυρήνα της Γης κατά την περίοδο που ακολούθησε.

«Το σημαντικό είναι ότι το Swarm προσφέρει συνεχή παγκόσμια κάλυψη για πολλά έτη, επιτρέποντας στους επιστήμονες να παρακολουθούν πώς εξελίσσεται η δυναμική του πυρήνα με την πάροδο του χρόνου, αντί να βασίζονται μόνο σε επίγεια μαγνητικά παρατηρητήρια.

Οι μακράς διάρκειας δορυφορικές μαγνητικές μετρήσεις επιτρέπουν στους ερευνητές να παρακολουθούν τις αλλαγές στο γεωδυναμό σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και να βελτιώνουν τα μοντέλα εξέλιξης του μαγνητικού πεδίου της Γης.

Οι μελλοντικές παρατηρήσεις από αποστολές όπως το Swarm θα διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο».

Σενάριο για φυσικό κύκλο: Μήπως η Γη απλώς «ανασαίνει»;

Οι δορυφορικές μετρήσεις αποκάλυψαν επίσης κυματοειδείς επιταχύνσεις και ταχέως μεταβαλλόμενες δομές ροής, οι οποίες θα ήταν δύσκολο να εντοπιστούν σε σύνολα δεδομένων με περισσότερο «θόρυβο».

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η ροή προς τα ανατολικά ενδέχεται τώρα να εξασθενεί, αφού έφτασε στο ισχυρότερο σημείο της πριν από αρκετά χρόνια.

Αυτό αυξάνει την πιθανότητα η αναστροφή αυτή να ήταν προσωρινή ή να αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου φυσικού κύκλου στο εσωτερικό του εξωτερικού πυρήνα.

Το «κλειδί» της επιβίωσης: Γιατί ο πυρήνας της Γης μάς αφορά όλους

Αυτά τα φαινόμενα συμβαίνουν πολύ βαθιά κάτω από την επιφάνεια και δεν αποτελούν απειλή για τους ανθρώπους ή το κλίμα. Ωστόσο, είναι θεμελιώδους σημασίας για να κατανοήσουμε τη λειτουργία της Γης.

Η κίνηση του υγρού σιδήρου στον εξωτερικό πυρήνα δημιουργεί το μαγνητικό πεδίο που προστατεύει τον πλανήτη από τα φορτισμένα σωματίδια που εκλύει ο Ήλιος.

Χωρίς αυτό το προστατευτικό πεδίο, η ατμόσφαιρα και τα τεχνολογικά συστήματα της Γης θα ήταν πολύ πιο εκτεθειμένα στην επιβλαβή ηλιακή ακτινοβολία.

Το μαγνητικό πεδίο της Γης αλλάζει συνεχώς. Καθώς η ροή στο εσωτερικό του πυρήνα εξελίσσεται, το πεδίο μετατοπίζεται σταδιακά και αυτό. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να επηρεάσουν τα συστήματα πλοήγησης, τις λειτουργίες των διαστημικών σκαφών και τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη του διαστημικού καιρού κοντά στη Γη.

Επομένως, το να μάθουμε πώς και γιατί αλλάζει ο εξωτερικός πυρήνας είναι σημαντικό τόσο για την επιστημονική έρευνα όσο και για πρακτικές εφαρμογές.

Σύμφωνα με την Ελιζαμπέτα Ιορφίντα (Elisabetta Iorfida), Επιστήμονα της Αποστολής Swarm του ESA, η αναστροφή στον Ειρηνικό αμφισβητεί την ιδέα ότι η σταθερή προς τα δυτικά κυκλοφορία κυριαρχεί στον εξωτερικό πυρήνα.

Η ίδια σημείωσε: «Αυτή η μελέτη δείχνει ότι οι περιφερειακές αλλαγές μπορούν να εμφανιστούν γρήγορα, μέσα σε μία μόλις δεκαετία. Τα ευρήματα μπορεί επίσης να βοηθήσουν τους επιστήμονες να διερευνήσουν πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ του εξωτερικού πυρήνα, του εσωτερικού πυρήνα και του κατώτερου μανδύα της Γης, προσφέροντας έτσι περισσότερες γνώσεις για το όριο πυρήνα-μανδύα, το οποίο αποτελεί μια κρίσιμη περιοχή για τη δυναμική των εγκάτων της Γης».

Αυτή η έρευνα εγείρει συναρπαστικά ερωτήματα σχετικά με το πώς τα βαθύτερα στρώματα της Γης συνδέονται δυναμικά μεταξύ τους. Καθώς το μαγνητικό πεδίο συνεχίζει να εξελίσσεται, οι δορυφορικές αποστολές μάς παρέχουν μια ολοένα και πιο λεπτομερή εικόνα των δυναμικών διεργασιών που εκτυλίσσονται βαθιά μέσα στον πλανήτη μας, αποκαλύπτοντας ότι ο πυρήνας της Γης μπορεί να είναι πολύ πιο μεταβλητός και πολύπλοκος από ό,τι πιστεύαμε κάποτε.