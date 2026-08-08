Στενά του Ορμούζ: Νέα επίθεση σε πλοίο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων – Αναταραχή και πάλι με το Ιράν

Επίθεση δέχθηκε νωρίτερα σήμερα πλοίο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στα Στενά του Ορμούζ. Η επίθεση αποδίδεται στους Φρουρούς της Επανάστασης τους Ιράν. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων καταγγέλλει το Ιράν για την επίθεση. Το περιστατικό συνέβη λίγες μόλις ώρες αφότου το Ιράν και το Ομάν συμφωνήσαν στην διαχείριση των Στενών του Ορμούζ.

Συγκεκριμένα, το πρακτορείο ειδήσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανέφερε ότι σήμερα ένα πλοίο της εταιρείας «ADNOC» δέχτηκε πυραυλική επίθεση ενώ διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ. Σε ανακοίνωσή τους τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταδικάζουν την επίθεση του Ιράν με πύραυλο εναντίον ενός δεξαμενόπλοιου της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Αμπού Ντάμπι (ADNOC) κατά τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας.

Να σημειωθεί ότι το υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει ότι «η χρήση των Στενών του Ορμούζ ως μέσου πίεσης ή εκβιασμού συνιστά πειρατεία εκ μέρους του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC)». Από την πλευρά τους οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι «το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ δεν σχετίζεται με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, αλλά εξαρτάται από την αποδοχή των όρων του Ιράν από τις ΗΠΑ».

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος Τύπου των Φρουρών της Επανάστασης, Χοσεΐν Μοχέμπι δήλωσε στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim: «Η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ είναι αντικείμενο ειδικών μηχανισμών και συνθηκών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και δεν σχετίζεται με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν».

Να σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον των ΗΠΑ είναι έντονο για την εξέλιξη στα Στενά του Ορμούζ. Μάλιστα, χθες, ένας Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι «η πρόοδος μεταξύ του Ιράν και του Ομάν που θα μπορούσε σύντομα να οδηγήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αποκαθιστώντας ουσιαστικά τις εξαγωγές πετρελαίου που έχουν διαταραχθεί από τον πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν που διαρκεί εδώ και πέντε μήνες».