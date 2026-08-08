Στενά του Ορμούζ: Νέα επίθεση σε πλοίο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων – Αναταραχή και πάλι με το Ιράν

Επίθεση δέχθηκε πλοίο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στα Στενά του Ορμούζ, με την κυβέρνηση των Εμιράτων να καταγγέλλει το Ιράν και τους Φρουρούς της Επανάστασης για την επίθεση. Το περιστατικό συνέβη λίγες ώρες μετά από συμφωνία Ιράν-Ομάν για τη διαχείριση των Στενών, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης συνδέουν το άνοιγμα των Στενών με την αποδοχή όρων από τις ΗΠΑ.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Ιράν, Ισραήλ, ΗΠΑ, Πόλεμος, Στενά του Ορμούζ
Φωτογραφία Αρχείου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πλοίο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δέχθηκε σήμερα επίθεση στα Στενά του Ορμούζ, με την επίθεση να αποδίδεται στους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.
  • Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταδικάζουν την επίθεση, δηλώνοντας ότι «η χρήση των Στενών του Ορμούζ ως μέσου πίεσης ή εκβιασμού συνιστά πειρατεία εκ μέρους του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC)».
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι «το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ… εξαρτάται από την αποδοχή των όρων του Ιράν από τις ΗΠΑ», με έντονο το ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Επίθεση δέχθηκε νωρίτερα σήμερα πλοίο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στα Στενά του Ορμούζ. Η επίθεση αποδίδεται στους Φρουρούς της Επανάστασης τους Ιράν. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων καταγγέλλει το Ιράν για την επίθεση. Το περιστατικό συνέβη λίγες μόλις ώρες αφότου το Ιράν και το Ομάν συμφωνήσαν στην διαχείριση των Στενών του Ορμούζ.

Συμφωνία Ιράν – Ομάν: Χωρίς διόδια η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ για 60 ημέρες

Συγκεκριμένα, το πρακτορείο ειδήσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανέφερε ότι σήμερα ένα πλοίο της εταιρείας «ADNOC» δέχτηκε πυραυλική επίθεση ενώ διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ. Σε ανακοίνωσή τους τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταδικάζουν την επίθεση του Ιράν με πύραυλο εναντίον ενός δεξαμενόπλοιου της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Αμπού Ντάμπι (ADNOC) κατά τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας.

Να σημειωθεί ότι το υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει ότι «η χρήση των Στενών του Ορμούζ ως μέσου πίεσης ή εκβιασμού συνιστά πειρατεία εκ μέρους του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC)». Από την πλευρά τους οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι «το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ δεν σχετίζεται με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, αλλά εξαρτάται από την αποδοχή των όρων του Ιράν από τις ΗΠΑ».

Η «Συμφωνία της Μέκκας» και οι γεωπολιτικοί τριγμοί: Πώς επηρεάζει την Ελλάδα, το Ισραήλ και το Ιράν

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος Τύπου των Φρουρών της Επανάστασης, Χοσεΐν Μοχέμπι δήλωσε στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim: «Η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ είναι αντικείμενο ειδικών μηχανισμών και συνθηκών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και δεν σχετίζεται με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν».

Να σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον των ΗΠΑ είναι έντονο για την εξέλιξη στα Στενά του Ορμούζ. Μάλιστα, χθες, ένας Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι «η πρόοδος μεταξύ του Ιράν και του Ομάν που θα μπορούσε σύντομα να οδηγήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αποκαθιστώντας ουσιαστικά τις εξαγωγές πετρελαίου που έχουν διαταραχθεί από τον πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν που διαρκεί εδώ και πέντε μήνες».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ