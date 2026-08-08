CENTCOM: 51 εμπορικά πλοία ανακατευθύνθηκαν στο πλαίσιο του αποκλεισμού του Ιράν

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της έχουν προχωρήσει στην ανακατεύθυνση 51 εμπορικών πλοίων, την ακινητοποίηση δύο ακόμη και την επιβίβαση σε δύο πλοία, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων για την εφαρμογή του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα στοιχεία αφορούν την περίοδο έως τις 7 Αυγούστου και οι ενέργειες πραγματοποιήθηκαν με στόχο τη συμμόρφωση των πλοίων με τα μέτρα που έχουν επιβληθεί.