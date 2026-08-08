CENTCOM: 51 εμπορικά πλοία ανακατευθύνθηκαν στο πλαίσιο του αποκλεισμού του Ιράν

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της έχουν προχωρήσει στην ανακατεύθυνση 51 εμπορικών πλοίων, την ακινητοποίηση δύο ακόμη και την επιβίβαση σε δύο πλοία, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων για την εφαρμογή του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα στοιχεία αφορούν την περίοδο έως τις 7 Αυγούστου και οι ενέργειες πραγματοποιήθηκαν με στόχο τη συμμόρφωση των πλοίων με τα μέτρα που έχουν επιβληθεί.
A U.S. sailor stands watch in the combat information center aboard USS Mason (DDG 87) as the guided-missile destroyer sails in regional waters supporting the U.S. blockade against Iranian ports and coastal areas. As of Aug. 7, CENTCOM forces have redirected 51 commercial vessels,… pic.twitter.com/fOO8O95UYT
— U.S. Central Command (@CENTCOM) August 7, 2026