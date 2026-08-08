Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας: «Πυλώνας ασφάλειας» η αμυντική συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν

Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας χαιρέτισε τη «Συμφωνία της Μέκκας για την Κοινή Άμυνα» που υπέγραψαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν. Ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού, Χισέιν Μπραχίμ Τάχα, χαρακτήρισε τη συμφωνία «σημαντικό πυλώνα» για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή και τον μουσουλμανικό κόσμο.

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Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας χαιρέτισε τη «Συμφωνία της Μέκκας για την Κοινή Άμυνα» που υπέγραψαν από κοινού η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν.
  • Ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού, Χισέιν Μπραχίμ Τάχα, χαρακτήρισε την αμυντική συμφωνία «σημαντικό πυλώνα για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή και τον μουσουλμανικό κόσμο».
  • Σύμφωνα με τον Τάχα, η συμφωνία «αντανακλά την κοινή βούληση για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων προκλήσεων ασφαλείας και την εδραίωση των αρχών της αλληλεγγύης και της εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών».

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Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας χαιρέτισε τη «Συμφωνία της Μέκκας για την Κοινή Άμυνα» που υπέγραψαν από κοινού η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν.

Ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού, Χισέιν Μπραχίμ Τάχα, χαρακτήρισε την αμυντική συνεργασία «σημαντικό πυλώνα για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή και τον μουσουλμανικό κόσμο», σημειώνοντας ότι «αντανακλά την κοινή βούληση για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων προκλήσεων ασφαλείας και την εδραίωση των αρχών της αλληλεγγύης και της εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών».

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