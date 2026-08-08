Γιάννης Στάνκογλου: Η νοσταλγική ροκ φωτογραφία από τα νεανικά του χρόνια που μοιράστηκε στο Instagram

Ο Γιάννης Στάνκογλου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακολούθους μια φωτογραφία από τα νεανικά του χρόνια στο Instagram, στην οποία εμφανίζεται με μακριά μαλλιά και ανέμελη εμφάνιση. Μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησής του, εξέφρασε τη νοσταλγία του για εκείνη την περίοδο της ζωής του.

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Lifestyle

Γιάννης Στάνκογλου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια φωτογραφία από το παρελθόν, στην οποία εμφανίζεται σε νεαρή ηλικία, με μακριά μαλλιά και πιο ανέμελη εμφάνιση, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακολούθους ο Γιάννης Στάνκογλου.
  • Στο στιγμιότυπο, ο ηθοποιός ποζάρει κρατώντας ένα τσιγάρο και ένα μπουκάλι ουίσκι.
  • Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε τη λέξη «παρελθόν», συνοδεύοντάς τη με τις λέξεις «νεότητα» και «αναμνήσεις», εκφράζοντας τη νοσταλγία του για εκείνη την περίοδο της ζωής του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μια φωτογραφία από το παρελθόν, στην οποία εμφανίζεται σε νεαρή ηλικία, με μακριά μαλλιά και πιο ανέμελη εμφάνιση, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακολούθους ο Γιάννης Στάνκογλου.

Στο στιγμιότυπο, ο δημοφιλής ηθοποιός ποζάρει κρατώντας ένα τσιγάρο και ένα μπουκάλι ουίσκι, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε τη λέξη «παρελθόν», συνοδεύοντάς τη με τις λέξεις «νεότητα» και «αναμνήσεις», εκφράζοντας τη νοσταλγία του για εκείνη την περίοδο της ζωής του.

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