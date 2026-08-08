Γιάννης Στάνκογλου: Η νοσταλγική ροκ φωτογραφία από τα νεανικά του χρόνια που μοιράστηκε στο Instagram

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Μια φωτογραφία από το παρελθόν, στην οποία εμφανίζεται σε νεαρή ηλικία, με μακριά μαλλιά και πιο ανέμελη εμφάνιση, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακολούθους ο Γιάννης Στάνκογλου.

Στο στιγμιότυπο, ο δημοφιλής ηθοποιός ποζάρει κρατώντας ένα τσιγάρο και ένα μπουκάλι ουίσκι, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε τη λέξη «παρελθόν», συνοδεύοντάς τη με τις λέξεις «νεότητα» και «αναμνήσεις», εκφράζοντας τη νοσταλγία του για εκείνη την περίοδο της ζωής του.