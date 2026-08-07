Ιωάννα Τούνη: Δημοσιοποίησε κοινή φωτογραφία με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη από τις διακοπές τους στην Ίμπιζα

Η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram πως σε λίγες ημέρες θα ταξιδέψει μαζί με τον γιο της, Πάρη, τον επιχειρηματία σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, αλλά και στενούς φίλους, προκειμένου να γιορτάσουν όλοι μαζί τα γενέθλιά της.

Η Ιγνωστή influencer έκανε μια μικρή αναδρομή στο περσινό καλοκαίρι, δημοσιεύοντας για πρώτη φορά μια κοινή φωτογραφία με τον Robbie από τις διακοπές τους στην Ίμπιζα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε χαρακτηριστικά: «Draft από #Ibiza που ήμασταν πέρυσι – τέτοιο καιρό – για τα γενέθλιά μου… Πού λες ότι θα πάμε φέτος για τα 33 μου;», αφήνοντας τους διαδικτυακούς της φίλους να μαντέψουν τον φετινό προορισμό.

Έναν χρόνο μετά, η σχέση τους δεν αποτελεί πλέον μυστικό. Η Ιωάννα Τούνη και ο επιχειρηματίας Δημήτρης Σπυριδωνίδης ή αλλιώς Robbie ζουν τον έρωτά τους ανοιχτά, πραγματοποιώντας κοινές εμφανίσεις και μοιράζοντας όλο και συχνότερα στιγμές από την καθημερινότητά τους στα social media.