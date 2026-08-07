Ιωάννα Τούνη: Δημοσιοποίησε κοινή φωτογραφία με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη από τις διακοπές τους στην Ίμπιζα

Η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε μέσω του Instagram τα επερχόμενα γενέθλιά της, τα οποία θα γιορτάσει ταξιδεύοντας με τον γιο της, Πάρη, τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, και φίλους. Παράλληλα, δημοσίευσε για πρώτη φορά μια κοινή φωτογραφία με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη από τις περσινές τους διακοπές στην Ίμπιζα. 

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Lifestyle

Ιωάννα Τούνη
Φωτογραφία: Instagram/j.touni
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε πως σε λίγες ημέρες θα ταξιδέψει μαζί με τον γιο της, Πάρη, τον επιχειρηματία σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, και φίλους, για να γιορτάσουν τα γενέθλιά της.
  • Η γνωστή influencer δημοσίευσε για πρώτη φορά κοινή φωτογραφία με τον Robbie από τις περσινές τους διακοπές στην Ίμπιζα.
  • Έναν χρόνο μετά, η σχέση της με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη δεν αποτελεί πλέον μυστικό, με το ζευγάρι να ζει τον έρωτά του ανοιχτά.

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Η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram πως σε λίγες ημέρες θα ταξιδέψει μαζί με τον γιο της, Πάρη, τον επιχειρηματία σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, αλλά και στενούς φίλους, προκειμένου να γιορτάσουν όλοι μαζί τα γενέθλιά της.

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Η Ιγνωστή influencer έκανε μια μικρή αναδρομή στο περσινό καλοκαίρι, δημοσιεύοντας για πρώτη φορά μια κοινή φωτογραφία με τον Robbie από τις διακοπές τους στην Ίμπιζα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε χαρακτηριστικά: «Draft από #Ibiza που ήμασταν πέρυσι – τέτοιο καιρό – για τα γενέθλιά μου… Πού λες ότι θα πάμε φέτος για τα 33 μου;», αφήνοντας τους διαδικτυακούς της φίλους να μαντέψουν τον φετινό προορισμό.

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Έναν χρόνο μετά, η σχέση τους δεν αποτελεί πλέον μυστικό. Η Ιωάννα Τούνη και ο επιχειρηματίας Δημήτρης Σπυριδωνίδης ή αλλιώς Robbie ζουν τον έρωτά τους ανοιχτά, πραγματοποιώντας κοινές εμφανίσεις και μοιράζοντας όλο και συχνότερα στιγμές από την καθημερινότητά τους στα social media.

 

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