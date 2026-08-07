Γιατί ο Δήμος Πέλλας αναστέλλει προσωρινά την λειτουργία όλων των παιδικών χαρών

Ο δήμος Πέλλας ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία όλων των παιδικών χαρών για την ολοκλήρωση ελέγχων, εργασιών συντήρησης και πιστοποίησης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας του Υπουργείου Εσωτερικών. Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στην εξασφάλιση ενός απόλυτα ασφαλούς περιβάλλοντος παιχνιδιού, με τις υπηρεσίες του δήμου να εργάζονται εντατικά για την ταχύτερη επαναλειτουργία τους.

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Παιδική χαρά
Πηγή: Unspash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας όλων των παιδικών χαρών προχώρησε ο δήμος Πέλλας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, οι εργασίες συντήρησης και η προβλεπόμενη πιστοποίησή τους.
  • Σε σχετική ανακοίνωση του δήμου επισημαίνεται ότι «η ασφάλεια των παιδιών είναι πάνω απ’ όλα» και γνωστοποιείται ότι οι υπηρεσίες του δήμου εργάζονται με εντατικούς ρυθμούς, ώστε οι παιδικές χαρές να ανοίξουν ξανά το συντομότερο δυνατό.
  • Μέχρι τότε καλούνται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να μην εισέρχονται στους χώρους των παιδικών χαρών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας όλων των παιδικών χαρών προχώρησε ο δήμος Πέλλας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, οι εργασίες συντήρησης και η προβλεπόμενη πιστοποίησή τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σε σχετική ανακοίνωση του δήμου επισημαίνεται ότι «η ασφάλεια των παιδιών είναι πάνω απ’ όλα», ενώ τονίζεται η σημασία των χώρων αυτών για τα παιδιά και τις οικογένειές τους και γνωστοποιείται ότι οι υπηρεσίες του δήμου, εργάζονται με εντατικούς ρυθμούς, ώστε οι παιδικές χαρές να ανοίξουν ξανά το συντομότερο δυνατό, προσφέροντας ένα περιβάλλον παιχνιδιού απόλυτα ασφαλές.

Μέχρι τότε καλούνται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να μην εισέρχονται στους χώρους των παιδικών χαρών.

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