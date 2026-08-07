Κοζάνη: Έσκασε το λάστιχο και ανετράπη νταλίκα – Στο νοσοκομείο ο 24χρονος οδηγός

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Ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου που συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής (7/8) στην επαρχιακή οδό έξω από τον Βαθύλακκο Κοζάνης, όταν νταλίκα εξετράπη της πορείας της και ανετράπη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έσκασε το λάστιχο του βαρέος οχήματος, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και η νταλίκα να βγει εκτός οδοστρώματος.

Ο 24χρονος οδηγός, ο οποίος κατάγεται από χωριό του Δήμου Κοζάνης, τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Οι αστυνομικές αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.