Το Κάμπινγκ «ανοίγει» απόψε στο Mega – Τι θα δούμε στην πρεμιέρα

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η κωμική σειρά του MEGA, «Κάμπινγκ», κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21:00 και ένας «Άλλος Κόσμος» συστήνεται στο τηλεοπτικό κοινό.

Τι συμβαίνει όταν ένας νομοταγής, καταπιεσμένος λογιστής αποφασίζει να κάνει την επανάστασή του; Εγκαταλείπει την παλιά του ζωή και αναζητά καταφύγιο σε ένα κάμπινγκ, παίρνοντας μαζί του τα δυο του παιδιά και μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα.

Η νέα πραγματικότητα όμως τον προσγειώνει απότομα: το νέο τους «σπίτι» είναι ένα ετοιμόρροπο τροχόσπιτο, ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, Σοφοκλής, είναι ένας αλλόκοτος και επικίνδυνα απρόβλεπτος τύπος, και οι υπόλοιποι ένοικοι συνθέτουν την πιο εκκεντρική κοινότητα που συνάντησε ποτέ.

Τα πράγματα γίνονται εκρηκτικά όταν ο εφιάλτης του Ιορδάνη — ο προϊστάμενός του — εντοπίζει τα ίχνη του.

Καλώς ήρθατε στον «Άλλο Κόσμο», ένα απομονωμένο κάμπινγκ λίγο έξω από την Αθήνα, όπου η θερινή ραστώνη συναντά την κωμωδία, τα καλά κρυμμένα μυστικά και το αστυνομικό μυστήριο.

Τι θα δούμε στην πρεμιέρα του «Κάμπινγκ»:

Ο Ιορδάνης Γιαλαμάς, άβουλος σύζυγος, φιλήσυχος λογιστής, νομοταγής πολίτης, εγκαταλειμμένος από τη γυναίκα του Βιβή, μετακομίζει αιφνιδίως με τα παιδιά του, Εύα και Πέτρο, στον «Άλλο κόσμο», ένα απομονωμένο κάμπινγκ λίγα χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα.

Στις λιγοστές αποσκευές τους, μόνο τα απολύτως απαραίτητα, αλλά και ένας σάκος με εξακόσιες χιλιάδες ευρώ, «αδιευκρίνιστης» προέλευσης… Στο κάμπινγκ, τους υποδέχεται ο μυστήριος και αλλόκοτος Σοφοκλής, ιδιοκτήτης του «Άλλου κόσμου».

Τους ξεναγεί και πέφτουν από έκπληξη σε έκπληξη, με επίλογο, το ανεκδιήγητο αχούρι-τροχόσπιτο που τους παραδίδει. Και ενώ όλα δείχνουν πώς δε γίνεται χειρότερα, εμφανίζεται από το πουθενά εκείνος που δεν πρέπει.

Ο προϊστάμενος του Ιορδάνη, Πάρης, ο οποίος ανακαλύπτει τον σάκο με τα χρήματα.

Δείτε το trailer:

Πρωταγωνιστούν: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη, Στρατής Χατζησταματίου

Βασισμένο στη σειρά «Κάμπινγκ» του Alpha Κύπρου, που δημιουργήθηκε από τον Φώτη Γεωργίδη

Απόδοση – Διασκευή Σεναρίου: Έλενα Σολωμού – Κωστής Παπαδόπουλος

Σκηνοθεσία: Σέργιος Κωνσταντινίδης