Πέτρος Κουσουλός: Έχω πάει και εγώ στο ιατρείο της Καρνεάδου – ΒΙΝΤΕΟ

Ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός προχώρησε σήμερα, Δευτέρα, σε μία αποκάλυψη, στην πρεμιέρα της εκπομπής “Αποκαλύψεις” και με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Ο γνωστός δημοσιογράφος δήλωσε ότι είχε περάσει και ο ίδιος το κατώφλι του συγκεκριμένου ιατρείου.

“Δώδεκα μέρες παρακολουθούσα το θέατρο του παραλόγου. Και με θλίψη μου διαπίστωσα ότι σε αυτή τη χώρα βασιλεύει η υποκρισία. Και αναφέρομαι σε πολιτικά πρόσωπα, σε θεσμικούς φορείς, σε ανθρώπους που τώρα εκ των υστέρων κάνουν ότι δεν γνώριζαν το ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11. Εκεί όπου λειτουργούσε ιατρικές πράξεις, φερόμενες ως ιατρικές πράξεις ο κύριος Θεοδωρόπουλος και η κυρία Γάκα. Είναι προφανές ότι οι προφυλακισμένοι γιατροί σιτίζονταν μέσω της εκκλησίας, βιοπορίζονταν μέσω της εκκλησίας. Αυτό γιατί δεν τους γνώριζε κανείς. Και είναι προφανές τα πανάκριβα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης τα είχαν αγοράσει με δωρεές.”

Συνεχίζοντας αποκάλυψε πως είχε και ο ίδιος επισκεφθεί το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου.

“Ήμουν ένας από αυτούς που είχα μπει σε αυτό το ιατρείο…Τον περασμένο Ιούνιο δυστυχώς διαγνώστηκα με ένα δεύτερο αυτοάνοσο νόσημα. Οι θεράποντες ιατροί, οι δικοί μου ιατροί ανησύχησαν. Έκανα όλες τις απαραίτητες εξετάσεις… Φοβήθηκαν και για τρίτο αυτοάνοσο. Στα τέλη Ιουνίου έμαθα για πρώτη φορά για το όνομα Γάκα και Θεοδωρόπουλο. Μέχρι τότε τους αγνοούσα. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει αυτό το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου. Τότε λοιπόν το ζευγάρι αυτό μου είπε και ιδιαίτερα η κυρία Γάκα ότι έχει βοηθήσει αρκετούς ασθενείς…Μιλώντας με γιατρούς, με αναισθησιολόγους όλοι μου έλεγαν πως γνώριζαν την κυρία Γάκα. Μάλιστα αιματολόγος έλεγε ότι από τις 10 εξετάσεις που έρχονταν στο ιατρείο του οι 9 ήταν από την κυρία Γάκα.”

Στη συνέχεια ανέφερε:

“Λόγω του ότι έχω τις επιφυλάξεις μου πήρα ως μάρτυρα μαζί μου, τη γυναίκα μου. Όταν προέκυψαν πληροφορίες και ήμουν τυχερός, δεν λειτούργησε το ένστικτο μου ως ασθενής αλλά ως δημοσιογράφος… Το τι συνέβαινε από τον κύριο Θεοδωρόπουλο και την κυρία Γάκα καταφέραμε και το καταγράψαμε. Πρέπει να ρίξουμε άπλετο φως και να δικαιωθεί η μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.”