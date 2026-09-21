Ντέρτι: Απόψε η μεγάλη πρεμιέρα της σειράς του ΑΝΤ1- Τι θα δούμε στο πρώτο διπλό επεισόδιο

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο κάνει απόψε στις 21:00 στον ΑΝΤ1 η πολυσυζητημένη σειρά “Ντέρτι” σε σενάριο Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη.

Τι θα δούμε αναλυτικά

Αθήνα, 1987. Η Στέλλα Σμαραγδή, μια νεαρή δασκάλα μουσικής, βλέπει τη ζωή της να γκρεμίζεται όταν κατηγορείται άδικα από την Αστυνομία για κάτι που δεν έκανε.

Για να γλιτώσει από τη φυλακή, αναγκάζεται να δεχτεί μια επικίνδυνη συμφωνία: να πάει στην Πάτρα για να μπει ως πληροφοριοδότρια της Αστυνομίας στο Ντέρτι, το λαμπερό, αλλά και ύποπτο, νυχτερινό βασίλειο του Αλέκου Αβραμίδη και της συζύγου του, της θρυλικής τραγουδίστριας Ξένιας Αβραμίδου, της μητέρας της Στέλλας που την εγκατέλειψε όταν ήταν μικρή.

Στο πλευρό της Στέλλας ο Άρης Δεληγιάννης, ένας αστυνομικός που υιοθετεί ψεύτικη ταυτότητα και πάει μαζί της για να εξαρθρώσει το εγκληματικό δίκτυο του Αβραμίδη, αλλά και για να την προσέχει.

Την ίδια στιγμή, ο νεαρός Κωστής, γιος του τραγουδιστή Λεωνίδα Ρέντη και κολλητού φίλου του Αλέκου, έχει εξαφανιστεί, προκαλώντας την ανησυχία όλων. Καθώς οι δυο κόσμοι αρχίζουν να πλησιάζουν, η Στέλλα βρίσκεται παγιδευμένη σε όσα κρύβει και σε όσα καλείται να αποκαλύψει.

Δείτε το τρέιλερ

Δείτε απόσπασμα επεισοδίου

Πρωταγωνιστούν: Φάνης Μουρατίδης, Τάσος Νούσιας, Κλέλια Ρένεση, Λεωνίδας Κακούρης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Θεοδώρα Σιάρκου, Αλέξανδρος Βάρθης, Γκάλ Ρομπίσα, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Φιλίππα Κουτούπα, Αντιγόνη Νεοφύτου, Χρήστος Πλαΐνης, Ζώγια Σεβαστιανού, Διονύσης Παπανδρέου, Γρηγορία Μεθενίτη, Περικλής Σιούντας, Κώστας Κορωναίος, Κατερίνα Σαβράνη, Γιώργος Σεϊταρίδης και ο Αργύρης Πανταζάρας.

Στον ρόλο της Φωτεινής: Νατάσα Ασίκη

Στον ρόλο του Λάζαρου: Αντώνης Αντωνίου