Πεσκόφ: Η νίκη της AfD στη Γερμανία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη φθηνού ρωσικού αερίου

Tο Κρεμλίνο εξέφρασε ακόμη τη δυσαρέσκειά του για τις νέες κυρώσεις που υπέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ρωσίας, θεωρώντας ότι δεν συμβάλλουν στην αποκατάσταση των σχέσεων ή στην ειρηνευτική διευθέτηση στην Ουκρανία.

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Διεθνή Νέα

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ
Πηγή: Burak Keskin
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Κρεμλίνο υποστήριξε ότι η πρώτη θέση της AfD στις εκλογές οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι το Βερολίνο δεν αγοράζει πλέον φθηνό ρωσικό αέριο και επιλέγει να αγοράζει αντ’ αυτού ακριβή ενέργεια από τις ΗΠΑ.
  • Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, εξήγησε ότι η υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας της γερμανικής οικονομίας οφείλεται στο ότι η Γερμανία έπαψε να αγοράζει φθηνό ρωσικό αέριο, στρεφόμενη σε ακριβότερο αέριο από άλλες χώρες, κυρίως τις ΗΠΑ.
  • Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι ο νόμος για νέες σαρωτικές κυρώσεις, τον οποίο υπέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, «δεν βοηθάει στην αποκατάσταση των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας ούτε προωθεί μια ειρηνευτική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία».

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Το Κρεμλίνο υποστήριξε σήμερα ότι η πρώτη θέση, που κατέλαβε η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στις χθεσινές εκλογές στο βορειοανατολικό γερμανικό κρατίδιο του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι το Βερολίνο δεν αγοράζει πλέον φθηνό ρωσικό αέριο και επιλέγει να αγοράζει αντ’ αυτού ακριβή ενέργεια από τις ΗΠΑ ενώ δείχνει επίσης πως «ένα μέρος των Γερμανών» αναζητεί μια «εναλλακτική επιλογή» στην υφιστάμενη εξουσία ώστε «να βελτιώσει την κατάστασή του».

«Διαπιστώνουμε ότι η υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας της γερμανικής οικονομίας εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι η Γερμανία έπαψε να αγοράζει φθηνό ρωσικό αέριο (σ.σ.: μετά τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία το 2022) για να στραφεί προς το πολύ ακριβότερο αέριο (…) που προέρχεται από άλλες χώρες, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, όταν ερωτήθηκε σχετικά με τα αποτελέσματα των εκλογικών αναμετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή, στη Γερμανία.

«Κακές οι νέες κυρώσεις του Τραμπ κατά της Μόσχας»

Το Κρεμλίνο δήλωσε εξάλλου ότι ο νόμος, τον οποίο υπέγραψε την περασμένη Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή νέων σαρωτικών κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, δεν βοηθάει στην αποκατάσταση των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας ούτε προωθεί μια ειρηνευτική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

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