Σέρρες: Φωτιά σε δασική έκταση στο Στριμωνικό – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

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Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε δασική έκταση στο Στριμωνικό Σερρών, για την κατάσβεση της οποίας έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 14:45 της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου 2026.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 52 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα.

Παράλληλα, ο Δήμος Ηράκλειας κινητοποιήθηκε για να συνδράμει το έργο της Πυροσβεστικής με υδροφόρα οχήματα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drones, τα οποία διαθέτουν θερμικές και οπτικές κάμερες, προκειμένου να παρακολουθείται η εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.