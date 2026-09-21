Σέρρες: Φωτιά σε δασική έκταση στο Στριμωνικό – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Στριμωνικό Σερρών. Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 17 οχήματα και δύο ελικόπτερα, ενώ το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την εξέλιξη μέσω drones και διερευνώνται τα αίτια της φωτιάς.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής επιχειρεί για την κατάσβεση φωτιάς σε δασική έκταση στο Στριμωνικό Σερρών, η οποία εκδηλώθηκε περίπου στις 14:45 της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Στην επιχείρηση συμμετέχουν 52 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 17 οχήματα, με δύο ελικόπτερα να συνδράμουν από αέρος. Ο Δήμος Ηράκλειας παρέχει επίσης υδροφόρα οχήματα.
  • Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς με drones, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Σερρών έχει κινητοποιηθεί για τη διερεύνηση των αιτιών της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε δασική έκταση στο Στριμωνικό Σερρών, για την κατάσβεση της οποίας έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 14:45 της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου 2026.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 52 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα.

Παράλληλα, ο Δήμος Ηράκλειας κινητοποιήθηκε για να συνδράμει το έργο της Πυροσβεστικής με υδροφόρα οχήματα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drones, τα οποία διαθέτουν θερμικές και οπτικές κάμερες, προκειμένου να παρακολουθείται η εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.

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