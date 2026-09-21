Σύρος: Νεκρός 72χρονος που παρασύρθηκε από το όχημά του ενώ το έπλενε

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Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 72χρονος, ο οποίος είχε τραυματιστεί ενώ έπλενε το αυτοκίνητό του, το απόγευμα της Κυριακής (20/9) στη Βάρη, στη Σύρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας cycladeslive.gr, το αυτοκίνητο του 72χρονου άρχισε να κινείται, ενώ εκείνος το έπλενε, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει και τον εγκλωβίσει από κάτω.

Υπέκυψε στα τραύματά του

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και απεγκλώβισαν τον άνδρα, ενώ άρχισαν άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), με αποτέλεσμα να επανέλθει ο σφυγμός του 72χρονου.

Στη συνέχεια, παρελήφθη από διασώστες του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε ιδιαίτερα βαριά κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που συνεχίστηκαν, τελικά ο 72χρονος υπέκυψε στα τραύματά του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

Μεταξύ άλλων, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να μην είχε ασφαλιστεί το χειρόφρενο, χωρίς, ωστόσο, να έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.