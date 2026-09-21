Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 27,5% η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη με 13% η ΕΛ.Α.Σ.

Σύμφωνα με νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της Palmos Analysis για το TheOpinion.gr, η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά πρώτη στην πρόθεση ψήφου με 27,5%, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με 13%. Η έρευνα, που διενεργήθηκε μεταξύ 14 και 18 Σεπτεμβρίου 2026, αναδεικνύει επίσης σημαντικές διαφοροποιήσεις στην κομματική υποστήριξη ανάλογα με την ηλικιακή κατανομή.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Palmos Analysis, η Νέα Δημοκρατία προηγείται στην πρόθεση ψήφου με 27,5%, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 13%.
  • Η ηλικιακή κατανομή διαφοροποιεί σημαντικά το κομματικό τοπίο, με τη ΝΔ να φτάνει στο 48% στους άνω των 75, ενώ στις ηλικίες 17-34 ετών η ΕΛ.Α.Σ. προηγείται με 18%.
  • Στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,1%, η ΕΛ.Α.Σ. 15,2% και το ΠΑΣΟΚ 12,8%.

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Σταθερά πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 14,5 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά από την ΕΛ.Α.Σ. στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της Palmos Analysis για το TheOpinion.gr.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε το διάστημα από τις 14 έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2026, σε πανελλαδικό δείγμα 1.021 ψηφοφόρων άνω των 17 ετών.

Η πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 27,5%, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με 13%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής με 10,2%, η Ελληνική Λύση με 5,7%, το ΚΚΕ με 5,5%, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 4,3% και η Πλεύση Ελευθερίας με 4%. Η Φωνή Λογικής βρίσκεται στο 3,4%, το ΜέΡΑ25 στο 2,2%, οι Σπαρτιάτες στο 1,8% και ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στο 1,2%.

Η ηλικιακή κατανομή διαφοροποιεί σημαντικά το κομματικό τοπίο. Στις ηλικίες 17-34 ετών η ΝΔ καταγράφει ποσοστό 13%, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. 18%. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 8%, η Ελληνική Λύση στο 7%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 7% και το ΚΚΕ στο 2%. Στην άλλη άκρη της ηλικιακής κλίμακας, η ΝΔ φτάνει στο 48% μεταξύ των πολιτών 75 ετών και άνω.

Η εκτίμηση εκλογικής επιρροής

Στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, ύστερα από αναγωγή επί των εγκύρων και κατανομή των αναποφάσιστων με βάση τις απαντήσεις τους, η ΝΔ συγκεντρώνει 30,1%, η ΕΛ.Α.Σ. 15,2% και το ΠΑΣΟΚ 12,8%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,9%, η Ελληνική Λύση με 6,2%, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 5,2% και η Πλεύση Ελευθερίας με 5,1%.

Η επιρροή Σαμαρά και Κασιδιάρη 

 

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