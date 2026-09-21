Γιώργος Μαζωνάκης: «Μια φορά τον συνάντησα – Ευχαριστώ που με ξεφτιλίσατε» είπε ο υπνοθεραπευτής μετά την κατάθεση στον ανακριτή

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Κατά την έξοδό του από το ανακριτικό γραφείο, ο υπνοθεραπευτής δήλωσε ότι συνάντησε μία φορά τον δημοφιλή τραγουδιστή, δύο 24ωρα πριν από τον θάνατό του.

«Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα γι’ αυτά που έγιναν και ειπώθηκαν εκεί, είναι εν εξελίξει η έρευνα της δικαιοσύνης», ανέφερε αρχικά στους δημοσιογράφους.

«Μία φορά μόνο, μόνο τη Δευτέρα, μία βασική γνωριμία», είπε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Στη συνέχεια, έστρεψε τα πυρά του κατά των δημοσιογράφων, λέγοντας «θα σας παρακαλέσω να σταματήσετε τον διασυρμό μου». «Ευχαριστώ που με ξεφτιλίσατε και με κάνατε γνωστό σε όλη την Ελλάδα», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι ο υπνοθεραπευτής δεν παρουσιάστηκε στον ανακριτή ως κατηγορούμενος, αλλά αυτοβούλως, ως μάρτυρας.

Δικηγόρος υπνοθεραπευτή: Ήρθε αυτοβούλως και συνέβαλε στην αποκάλυψη της αλήθειας

«Η ανάκριση είναι μυστική, δεν υπάρχει η δυνατότητα αποκάλυψης στοιχείων» είπε από την πλευρά του, ο Ιωάννης Γλύκας, δικηγόρος του υπνοθεραπευτή.

Όπως υπογράμμισε ο δικηγόρος, «ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος βρέθηκε να εμπλέκεται στην υπόθεση αυτή είναι ξεκάθαρο ότι είναι μάρτυρας και μόνο. Ήρθε αυθορμήτως, αυτοβούλως και συνέβαλε στην αποκάλυψη της αλήθειας».

Στο επίκεντρο η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη

Η σημερινή μαρτυρία του υπνοθεραπευτή στο ανακριτικό γραφείο θεωρείται σημαντική για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς ο ίδιος φέρεται να έλαβε από τη γιατρό του Κολωνακίου τη φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Ο υπνοθεραπευτής αναμενόταν να δώσει εξηγήσεις για τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το εάν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσαν οι δύο κατηγορούμενοι, που έχουν προφυλακιστεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο ίδιος, πάντως, είχε υποστηρίξει σε δηλώσεις του ότι -κατά τη γνώμη του- ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν εν ζωή στην εν λόγω φωτογραφία, ότι ο τραγουδιστής ήταν πελάτης του ιατρείου στο Κολωνάκι από το 2015 και ότι δεν ήταν εκείνος που τον είχε συστήσει στους δύο γιατρούς.