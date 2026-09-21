Βρετανία: Εθνική ομάδα δράσης κατά του μισογυνισμού – Στο στόχαστρο το «manosphere», η διαδικτυακή κακοποίηση και οι χώροι εργασίας

Εθνική ομάδα δράσης για την αντιμετώπιση του μισογυνισμού συγκροτεί η βρετανική κυβέρνηση, επιχειρώντας να παρέμβει όχι μόνο όταν η κακοποιητική συμπεριφορά έχει ήδη εκδηλωθεί, αλλά και στις κοινωνικές αντιλήψεις που μπορεί να προηγούνται της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι νέοι, τα σχολεία, οι χώροι εργασίας και το διαδίκτυο, με ιδιαίτερη έμφαση στο λεγόμενο «manosphere» και στις νέες μορφές παρενόχλησης που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η National Taskforce for Tackling Misogyny θα τελεί υπό την προεδρία της υπουργού Γυναικών και Ισότητας, Μπρίτζετ Φίλιπσον, και θα φέρει στο ίδιο τραπέζι υπουργούς, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ακαδημαϊκούς και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στα δικαιώματα των γυναικών.

Στόχος, σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση, είναι να εξεταστεί πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι μισογυνικές αντιλήψεις πριν εξελιχθούν σε σοβαρότερες μορφές κακοποίησης και βίας. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο κυβερνητικό στόχο για μείωση κατά το ήμισυ της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών μέσα σε μία δεκαετία.

Πρώτα στο μικροσκόπιο οι νέοι και το «manosphere»

Η πρώτη συνεδρίαση της νέας ομάδας θα επικεντρωθεί στους νέους και στις εμπειρίες τους, με ιδιαίτερη προσοχή στο περιεχόμενο που συναντούν στο διαδίκτυο.

Ένα από τα θέματα που απασχολούν τη βρετανική κυβέρνηση είναι η επιρροή του λεγόμενου «manosphere», ενός ευρύτερου οικοσυστήματος διαδικτυακών κοινοτήτων και influencers που ασχολούνται με ζητήματα ανδρισμού και σχέσεων και στο οποίο μπορεί να κυκλοφορεί μισογυνικό ή επιθετικό περιεχόμενο.

Στη συνέχεια, η ομάδα δράσης θα εξετάσει διαδοχικά τους χώρους εργασίας, τις ψηφιακές πλατφόρμες και την κοινωνική συνοχή, αναζητώντας τρόπους πρόληψης της παρενόχλησης, των διακρίσεων και της διαδικτυακής κακοποίησης.

16 εκατ. λίρες για τα σχολεία και 10 εκατ. λίρες για έγκαιρη παρέμβαση

Η νέα πρωτοβουλία συνοδεύεται από μέτρα που η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει για την πρόληψη επιβλαβών συμπεριφορών από μικρότερες ηλικίες.

Προβλέπεται πακέτο χρηματοδότησης 16 εκατ. βρετανικών λιρών, το οποίο μεταξύ άλλων αφορά την εκπαίδευση των μαθητών γύρω από τις υγιείς σχέσεις και την κατάρτιση του προσωπικού των σχολείων ώστε να μπορεί να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει μισογυνικές συμπεριφορές.

Παράλληλα, ακόμη 10 εκατ. βρετανικές λίρες προορίζονται για προγράμματα πρώιμης παρέμβασης σε παιδιά που ήδη εκδηλώνουν επιβλαβείς συμπεριφορές.

Η κυβέρνηση έχει επίσης επικαιροποιήσει τις οδηγίες για την εκπαίδευση γύρω από τις σχέσεις, τη σεξουαλικότητα και την υγεία, με στόχο μεταξύ άλλων την αντιμετώπιση μύθων και στερεοτύπων για τις γυναίκες και τις σχέσεις που διαδίδονται στο διαδίκτυο.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι νέες μορφές σεξουαλικής παρενόχλησης

Ιδιαίτερη θέση στη συζήτηση καταλαμβάνει και η τεχνολογία.

Η Soma Sara, επικεφαλής της οργάνωσης Everyone’s Invited, υποστήριξε ότι η ανάπτυξη επικίνδυνων διαδικτυακών χώρων και των εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης έχει αυξήσει σημαντικά την ταχύτητα και την κλίμακα με την οποία μπορεί να εξαπλώνεται η σεξουαλική παρενόχληση.

Η οργάνωση, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 53.000 μαρτυρίες επιζώντων μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της και ζητά μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη μέσω της εκπαίδευσης.

Φίλιπσον: «Να στείλουμε τις μισογυνικές αντιλήψεις πίσω στον Μεσαίωνα»

Η Μπρίτζετ Φίλιπσον, η οποία πριν εισέλθει στην πολιτική είχε εργαστεί σε καταφύγιο για γυναίκες που διέφευγαν από ενδοοικογενειακή βία, δήλωσε ότι έχει δει από κοντά τις συνέπειες που μπορεί να έχει η ανοχή απέναντι σε επιβλαβείς αντιλήψεις.

«Καμία γυναίκα δεν θα πρέπει να περιορίζει τον κόσμο ή τις φιλοδοξίες της εξαιτίας του φόβου», ανέφερε.

Η υπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνηση θέλει να μετατρέψει τα διαθέσιμα στοιχεία σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις και, όπως χαρακτηριστικά είπε, να στείλει τις μισογυνικές αντιλήψεις «πίσω στον Μεσαίωνα, όπου ανήκουν».

Ειδικές αστυνομικές ομάδες για βιασμούς και σεξουαλικά αδικήματα

Η συγκρότηση της taskforce αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης δέσμης μέτρων της βρετανικής κυβέρνησης για τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών.

Ο πρωθυπουργός έχει ανακοινώσει ότι έως τον Δεκέμβριο του 2027 όλες οι αστυνομικές δυνάμεις στην Αγγλία και την Ουαλία θα πρέπει να διαθέτουν εξειδικευμένες ομάδες για υποθέσεις βιασμού και σεξουαλικών αδικημάτων, επισπεύδοντας κατά 18 μήνες τον αρχικό σχεδιασμό.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η ίδια η βρετανική κυβέρνηση, μέσα σε έναν χρόνο σχεδόν ένα εκατομμύριο ενήλικες βιώνουν σεξουαλική επίθεση, 1,4 εκατομμύρια stalking (επίμονη παρακολούθηση και παρενόχληση) και σχεδόν τέσσερα εκατομμύρια ενδοοικογενειακή κακοποίηση. Με τη νέα ομάδα δράσης, το Λονδίνο επιχειρεί να μεταφέρει μεγαλύτερο μέρος του βάρους από την αντιμετώπιση των περιστατικών μετά την εκδήλωσή τους στην πρόληψη των συμπεριφορών και αντιλήψεων που μπορούν να προηγηθούν της βίας.