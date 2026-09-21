Ιαπωνία: Σαρώνει ο τυφώνας Ντουζουάν – Κατολισθήσεις, εκκενώσεις και σχεδόν 500 ακυρωμένες πτήσεις

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Σοβαρά προβλήματα προκαλεί στην Ιαπωνία ο τυφώνας Ντουζουάν, με καταρρακτώδεις βροχές, πλημμυρισμένους δρόμους και κατολισθήσεις. Μία γυναίκα τραυματίστηκε στην περιφέρεια Τσίμπα, ενώ οι Αρχές έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις εκκένωσης για χιλιάδες κατοίκους, με το ανώτατο επίπεδο συναγερμού να έχει ενεργοποιηθεί στα νησιά Ίζου. Σχεδόν 500 πτήσεις έχουν ακυρωθεί, δρομολόγια υπερταχέων τρένων έχουν ανασταλεί και μεγάλες διοργανώσεις έχουν επηρεαστεί από την κακοκαιρία.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη στο Τόκιο και στην ευρύτερη περιοχή Κάντο, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις μετακινήσεις και την καθημερινότητα των κατοίκων. Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες εκκένωσης, καθώς ο κίνδυνος πλημμυρών και κατολισθήσεων παραμένει αυξημένος.

Σύμφωνα με το BBC, οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς ο τυφώνας κινείται κοντά στις ανατολικές ακτές της χώρας και αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση των καιρικών συνθηκών.

Κατολίσθηση με τραυματία στην Τσίμπα – Πλημμυρισμένοι δρόμοι

Στην περιφέρεια Τσίμπα, ανατολικά του Τόκιο, μία γυναίκα περίπου 40 ετών τραυματίστηκε ελαφρά έπειτα από κατολίσθηση στην πόλη Σοντεγκαούρα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι καταρρακτώδεις βροχές έχουν προκαλέσει πλημμύρες σε δρόμους, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ οι τοπικές Αρχές έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για νέες κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα.

Η περιφέρεια Τσίμπα βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που επηρεάζονται από την πορεία του τυφώνα, με την ένταση των βροχοπτώσεων να προκαλεί ανησυχία για την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού τα νησιά Ίζου – Ειδοποιήσεις εκκένωσης στο Τόκιο

Στα νησιά Ίζου, νότια του Τόκιο, οι Αρχές έχουν ενεργοποιήσει το επίπεδο συναγερμού 5, το υψηλότερο στην πενταβάθμια κλίμακα προειδοποιήσεων της Ιαπωνίας.

Στην πόλη Οσίμα, η προειδοποίηση αφορά 3.020 κατοίκους και συνολικά 1.901 νοικοκυριά.

Στη συνοικία Μεγκούρο του Τόκιο έχει εκδοθεί προειδοποίηση επιπέδου 4 για πλημμύρες και κατολισθήσεις, ενώ έκτακτες ειδοποιήσεις έχουν σταλεί στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων.

Οι ηλικιωμένοι καλούνται να μετακινηθούν σε ασφαλή σημεία, μεταξύ των οποίων σχολεία που χρησιμοποιούνται ως καταφύγια.

Στο κεντρικό Τόκιο, καθώς και στη δημοφιλή τουριστική περιοχή Σιμπούγια, βρίσκεται σε ισχύ προειδοποίηση επιπέδου 3, με τις Αρχές να ζητούν από ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και άλλους ευάλωτους πολίτες να απομακρυνθούν εγκαίρως από επικίνδυνες περιοχές.

«Είναι πολύ, πολύ σκοτεινά» – Η εικόνα από το Τόκιο

Την ένταση της κακοκαιρίας στην ιαπωνική πρωτεύουσα περιγράφει η ανταποκρίτρια του BBC, Κουρούμι Μόρι, η οποία βρίσκεται στο Τόκιο.

Όπως μεταδίδει, η βροχή χτυπά δυνατά τα παράθυρα των κτιρίων, ενώ οι άνεμοι γίνονται ολοένα ισχυρότεροι.

Στη Σιμπούγια, μία από τις πλέον πολυσύχναστες περιοχές της πρωτεύουσας, η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά σκοτεινή λόγω της κακοκαιρίας.

Η ανταποκρίτρια αναφέρει ότι ο θυρωρός της πολυκατοικίας στην οποία διαμένει την προειδοποίησε πως είχε δει ανθρώπους να γλιστρούν στην είσοδο εξαιτίας της βροχής, καλώντας την να είναι ιδιαίτερα προσεκτική.

«Τα χειρότερα είναι πιθανό να έρθουν μέσα στις επόμενες δύο ώρες», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανταπόκρισή της.

Η κακοκαιρία συμπίπτει με τη λεγόμενη «Silver Week», μία περίοδο αργιών στην Ιαπωνία, επηρεάζοντας τα ταξιδιωτικά σχέδια πολλών πολιτών.

Σχεδόν 500 ακυρωμένες πτήσεις – Προβλήματα και στα υπερταχέα τρένα

Σημαντικά προβλήματα έχουν καταγραφεί και στις μεταφορές, καθώς η επέλαση του τυφώνα έχει προκαλέσει μαζικές ακυρώσεις πτήσεων και αναστολές σιδηροδρομικών δρομολογίων.

Σύμφωνα με στοιχεία της υπηρεσίας παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24, τα οποία επικαλείται το BBC, σχεδόν 500 πτήσεις έχουν ακυρωθεί στα αεροδρόμια Χανέντα και Ναρίτα του Τόκιο.

Παράλληλα, έχουν ανασταλεί ορισμένα δρομολόγια των υπερταχέων τρένων Shinkansen στη γραμμή Τοκάιντο, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών.

Η σιδηροδρομική εταιρεία JR έχει καλέσει το επιβατικό κοινό να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή, καθώς παρατηρείται συνωστισμός στις πύλες επιβίβασης των σταθμών.

Ακυρώθηκαν συναυλίες και εκδηλώσεις – Προβλήματα στους Ασιατικούς Αγώνες

Ο τυφώνας έχει προκαλέσει ανατροπές και στο πρόγραμμα μεγάλων διοργανώσεων που πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες στην Ιαπωνία.

Οι συναυλίες της Δευτέρας στο μουσικό φεστιβάλ Rock in Japan, το οποίο διεξάγεται στην πόλη Τσίμπα, ακυρώθηκαν λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.

Αντίστοιχα, το Tokyo Game Show, μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις της βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών, ακύρωσε το πρόγραμμα της ημέρας.

Σημαντικές επιπτώσεις καταγράφονται και στους Ασιατικούς Αγώνες, οι οποίοι άρχισαν το Σαββατοκύριακο στη Ναγκόγια και στην ευρύτερη περιφέρεια Αΐτσι.

Σύμφωνα με το Reuters, αγώνισμα ιππασίας που είχε προγραμματιστεί για τη Δευτέρα αναβλήθηκε για την Τρίτη.

Οι διοργανωτές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με την Ιαπωνική Ολυμπιακή Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ετοιμότητα αντιμετώπισης ενδεχόμενων προβλημάτων από τον τυφώνα.

Στο επίκεντρο και το κρουαζιερόπλοιο Costa Serena με 4.000 συμμετέχοντες

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στο κρουαζιερόπλοιο Costa Serena, το οποίο φιλοξενεί περίπου 4.000 συμμετέχοντες στους Ασιατικούς Αγώνες.

Σύμφωνα με την ιαπωνική εφημερίδα Asahi Shimbun, εάν ο τυφώνας πλήξει την περιοχή όπου βρίσκεται το πλοίο, ενδέχεται να χρειαστεί να μετακινηθεί σε ασφαλέστερο σημείο.

Σε αυτή την περίπτωση, οι επιβαίνοντες θα πρέπει να παραμείνουν στο πλοίο κατά τη διάρκεια της μετακίνησης και μέχρι να περάσει ο κίνδυνος, προτού αυτό επιστρέψει στην αρχική του θέση.

Καθυστερεί το ταξίδι της στις ΗΠΑ η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Η κακοκαιρία έχει επηρεάσει και το πρόγραμμα της Ιαπωνίδας πρωθυπουργού, Σανάε Τακαΐτσι, η οποία καθυστέρησε την αναχώρησή της για τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να παρακολουθήσει τις συνέπειες του τυφώνα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η πτήση της προς τη Νέα Υόρκη μετατέθηκε κατά τέσσερις ώρες, με νέα προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης τις 23:00, τοπική ώρα.

Η Τακαΐτσι πρόκειται να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και να απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Η Ιαπωνίδα πρωθυπουργός δημοσιεύει παράλληλα ενημερώσεις για την πορεία του τυφώνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλώντας τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και να συμμορφώνονται με τις προειδοποιήσεις εκκένωσης.