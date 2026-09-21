Καναδάς: Πυροβολισμοί έξω από συναγωγή ανήμερα του Γιομ Κιπούρ – Δύο τραυματίες, ο ένας αστυνομικός

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Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής (20/9) στην πόλη Μπέλβιλ του Οντάριο, στον Καναδά, έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών κοντά σε συναγωγή, την ώρα που μέλη της εβραϊκής κοινότητας είχαν συγκεντρωθεί για τη θρησκευτική εορτή του Γιομ Κιπούρ. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι, ένας αστυνομικός και ένας άνδρας, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με το Associated Press και τις τοπικές αστυνομικές αρχές, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν περίπου στις 19:10 τοπική ώρα, κοντά στη συναγωγή Sons of Jacob, στη διασταύρωση των οδών Bleecker και Victoria. Η πόλη Μπέλβιλ βρίσκεται περίπου 177 χιλιόμετρα ανατολικά του Τορόντο.

Ανταλλαγή πυροβολισμών κοντά στη συναγωγή

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αστυνομικός ήρθε σε επαφή με έναν άνδρα στην περιοχή και ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών.

Και οι δύο τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Η κατάσταση του άνδρα χαρακτηρίζεται κρίσιμη, ενώ δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες πληροφορίες για τη σοβαρότητα των τραυμάτων του αστυνομικού.

Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι η συναγωγή ή οι πιστοί αποτέλεσαν στόχο της επίθεσης, ούτε έχουν διευκρινίσει τι προηγήθηκε των πυροβολισμών.

Την έρευνα έχει αναλάβει η Ειδική Μονάδα Ερευνών του Οντάριο (SIU), ανεξάρτητος φορέας που εξετάζει σοβαρά περιστατικά στα οποία εμπλέκονται αστυνομικοί.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, καλώντας παράλληλα τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή όσο συνεχίζονται οι έρευνες.

«Οι Εβραίοι έχουν δικαίωμα να λατρεύουν χωρίς φόβο», λέει ο πρωθυπουργός του Οντάριο

Ο πρωθυπουργός της επαρχίας του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, καταδίκασε το περιστατικό με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είμαι αηδιασμένος από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν έξω από τη συναγωγή Sons of Jacob στο Μπέλβιλ, ενώ μέλη της εβραϊκής κοινότητας είχαν συγκεντρωθεί για να τιμήσουν το Γιομ Κιπούρ», ανέφερε.

Ο Φορντ υπογράμμισε ότι οι Εβραίοι πολίτες έχουν κάθε δικαίωμα να συγκεντρώνονται και να ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα με ασφάλεια, χωρίς να φοβούνται.

Ζήτησε επίσης να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης όσοι ευθύνονται για το περιστατικό και εξέφρασε τη συμπαράστασή του στον τραυματισμένο αστυνομικό, στην οικογένειά του και στους διασώστες που έσπευσαν στο σημείο.

Αυξημένες περιπολίες σε χώρους λατρείας

Μετά το περιστατικό, η περιφερειακή αστυνομία του Γιορκ ανακοίνωσε ότι ενισχύει τις περιπολίες γύρω από χώρους λατρείας, παρότι δεν έχει εντοπιστεί συγκεκριμένη απειλή στην περιοχή ευθύνης της.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την ασφάλεια της εβραϊκής κοινότητας στον Καναδά.

Τον Μάρτιο, συναγωγές στις περιοχές Βον και Τορόντο είχαν δεχθεί πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στις εισόδους τους. Δεν είχαν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ η αστυνομία συνέλαβε αργότερα τρεις υπόπτους.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ είχε προειδοποιήσει για την αύξηση των αντισημιτικών περιστατικών, αναφερόμενος μεταξύ άλλων σε πυροβολισμούς κατά εβραϊκών σχολείων, εμπρηστικές επιθέσεις σε συναγωγές και επιθέσεις σε κοινοτικά κέντρα και επιχειρήσεις εβραϊκής ιδιοκτησίας.

Η κυβέρνησή του είχε ανακοινώσει πρόσθετη χρηματοδότηση εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση της ασφάλειας θρησκευτικών εγκαταστάσεων.