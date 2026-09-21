Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Πέθανε ο γιος της Σίντι Κρόφορντ σε ηλικία 27 ετών – Η μακροχρόνια μάχη του και το συγκινητικό μήνυμα της οικογένειας

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Θλίψη στον χώρο της μόδας προκαλεί ο θάνατος του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, γιου του supermodel Σίντι Κρόφορντ και του επιχειρηματία Ράντι Γκέρμπερ, σε ηλικία μόλις 27 ετών. Ο νεαρός, που είχε ακολουθήσει τα βήματα της μητέρας του στο μόντελινγκ, πέθανε την Κυριακή (20/9), ενώ βρισκόταν σε κέντρο αποκατάστασης. Τα αίτια του θανάτου του δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί.

Σύμφωνα με το People, το οποίο επικαλείται αρχεία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της κομητείας του Λος Άντζελες, ο Πρίσλεϊ πέθανε στις 20 Σεπτεμβρίου. Την είδηση μετέδωσε πρώτο το TMZ, αναφέροντας ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η νεκροψία-νεκροτομή.

Εκπρόσωπος της Σίντι Κρόφορντ, του Ράντι Γκέρμπερ και της κόρης τους, μοντέλου και ηθοποιού Κάια Γκέρμπερ, εξέδωσε λιτή δήλωση εκ μέρους της οικογένειας:

«Η οικογένεια ζητά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της σε αυτή την πολύ δύσκολη και επώδυνη περίοδο».

Ο Πρίσλεϊ ήταν ο μοναδικός γιος του ζευγαριού και μεγαλύτερος αδελφός της Κάια, με την οποία είχε μοιραστεί από μικρή ηλικία την εμπειρία της εργασίας στον χώρο της μόδας.

Είχε μιλήσει ανοιχτά για την ψυχική υγεία και τις εξαρτήσεις

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ δεν είχε κρύψει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη ζωή του. Τα τελευταία χρόνια μιλούσε δημόσια για την ψυχική υγεία, την κατάθλιψη και τη χρήση ουσιών, επιδιώκοντας, όπως εξηγούσε, να βοηθήσει ανθρώπους που περνούσαν παρόμοιες καταστάσεις.

Σε συνέντευξή του στο podcast Studio 22, είχε αναφερθεί στην προσωπική του εμπειρία:

«Έχοντας αντιμετωπίσει δυσκολίες με την ψυχική υγεία, την κατάθλιψη και κάποια άλλα πράγματα που τις συνοδεύουν, πιστεύω ότι, είτε βοηθήσω έναν άνθρωπο είτε εκατό να βγουν από την κατάσταση στην οποία βρισκόμουν κάποια στιγμή στη ζωή μου, αυτό είναι το μόνο που χρειάζομαι».

Είχε περιγράψει την προσπάθεια φροντίδας της ψυχικής υγείας ως μια διαδικασία που απαιτεί συνεχή προσοχή.

«Είναι ένα ζήτημα. Αποτελεί τόσο μεγάλο μέρος της ζωής μου. Είναι μια δουλειά 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, και έχει τόσες πολλές πλευρές», έλεγε.

Ο ίδιος τόνιζε ότι ήθελε να προσφέρει στήριξη χωρίς να κρίνει κανέναν:

«Αυτό θέλω πραγματικά να κάνω: να βοηθάω ανθρώπους, είτε έχουν κατάθλιψη είτε παλεύουν με κάτι που επηρεάζει αρνητικά το σώμα τους. Μπορεί να είναι οτιδήποτε, και δεν υπάρχει καμία διάθεση κριτικής».

«Έχω δει πολλά και έχω μάθει πολλά. Ελπίζω, κάνοντας εγώ κάποια λάθη, να βοηθήσω άλλους να μη χρειαστεί να κάνουν τα ίδια», είχε προσθέσει.

Presley Gerber, Cindy Crawford’s son, has passed away at 27 in a Los Angeles rehab facility. This is such heartbreaking news. 💔 He was so young and openly struggled with mental health, hoping to share his journey to help others. Prayers for his family 🙏 pic.twitter.com/2forfMfXfS — Hanz (@fashionistaera) September 21, 2026

Τα βίντεο «Mental Health Mondays» και η δημόσια έκκληση για βοήθεια

Ο νεαρός είχε ξεκινήσει να δημοσιεύει στο Instagram βίντεο με τίτλο «Mental Health Mondays», μέσα από τα οποία μιλούσε για την ψυχική υγεία και την αποκατάσταση.

Σε βίντεο του 2024 αναφέρθηκε στην εμπειρία του από ομάδες ανθρώπων που βρίσκονταν σε διαδικασία απεξάρτησης και στη σημασία της επικοινωνίας με όσους αντιμετωπίζουν ανάλογες δυσκολίες.

Τον Ιούλιο του 2025 μίλησε για την προσπάθειά του να εντάξει ξανά υγιεινές συνήθειες στη ζωή του. Όπως είχε εξηγήσει, μεγάλωσε ως ιδιαίτερα δραστήριο παιδί, ασχολούμενος με τον αθλητισμό, το σέρφινγκ, την υδατοσφαίριση και την κολύμβηση.

Όταν άρχισε να εργάζεται, όμως, η σωματική άσκηση πέρασε σε δεύτερη μοίρα.

«Η ποιότητα της ζωής μου μειώθηκε γρήγορα», είχε πει, προσθέτοντας ότι χρειάστηκε περίπου δέκα χρόνια για να συνειδητοποιήσει πως έπρεπε να επανασυνδεθεί με τη σωματική δραστηριότητα.

Τον Δεκέμβριο του 2025, σε βίντεο που αργότερα διέγραψε, αναφέρθηκε σε φάρμακα που λάμβανε, κατονομάζοντας μεταξύ άλλων τη βουπρενορφίνη, το Xanax και το Valium, ενώ μίλησε και για τις κρίσεις πανικού που αντιμετώπιζε.

«Δυστυχώς, πρόσφατα έχω βιώσει πολλές απώλειες, με διάφορες μορφές. Αυτό δεν είναι δικαιολογία, αλλά είναι ο λόγος που βρίσκομαι στο σημείο όπου βρίσκομαι σήμερα», είχε δηλώσει.

Εξήγησε ότι δημοσίευσε το βίντεο για δύο λόγους: για να βοηθήσει άλλους ανθρώπους να αισθανθούν λιγότερο μόνοι και για να βρει ο ίδιος στήριξη.

«Για να νιώσετε ότι δεν είστε μόνοι, επειδή έτσι αισθάνομαι εγώ τις περισσότερες φορές», είχε πει. «Και, δεύτερον, ελπίζω να βρω ανθρώπους εκεί έξω που είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν ή γνωρίζουν κάποιον που μπορεί να βοηθήσει».

Η Κάια Γκέρμπερ είχε μιλήσει για τη δεκαετή μάχη του αδελφού της

Μόλις λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, στο τεύχος Σεπτεμβρίου 2026 της Vogue, η Κάια Γκέρμπερ είχε μιλήσει για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο αδελφός της με τις εξαρτήσεις επί περίπου μία δεκαετία.

Η ίδια περιέγραψε τον αντίκτυπο που είχε η κατάσταση σε ολόκληρη την οικογένεια, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επηρέασε τη δική της συμπεριφορά.

«Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο σε μια οικογένεια, κατά κάποιον τρόπο τους επηρεάζει όλους εξίσου», είχε δηλώσει.

Η Κάια εξήγησε ότι έμαθε να βάζει τις δικές της ανάγκες σε δεύτερη μοίρα και άρχισε να βλέπει τον εαυτό της ως «το εύκολο παιδί».

«Δεν ήθελα ποτέ να ζητήσω βοήθεια, γιατί ένιωθα ότι θα ήταν υπερβολικό να υπάρχουν δύο παιδιά που τη χρειάζονται», είχε πει.

Παράλληλα, είχε μιλήσει με θαυμασμό για την απόφαση του Πρίσλεϊ να μοιράζεται δημόσια τις προσωπικές του εμπειρίες, σε αντίθεση με την ιδιωτικότητα που διατηρούσαν οι γονείς τους.

«Οι γονείς μου, για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας, ήταν πολύ, πολύ ιδιωτικοί και δεν μοιράζονταν τίποτα. Και τώρα έχουμε αυτόν τον απόλυτο δάσκαλο, τον αδελφό μου, που λέει: “Θα είμαι πολύ ανθρώπινος μπροστά σε όλους”», ανέφερε.

«Υπάρχει ένα όριο στο πόσα μπορείς να κρύψεις από τον κόσμο. Και το να προσπαθείς να κρατήσεις κάτι κρυφό κάνει τον άλλον να αισθάνεται ότι ντρέπεσαι γι’ αυτόν».

Από τα 15 του στα μεγαλύτερα ντεφιλέ του κόσμου

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ γεννήθηκε το 1999 στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνιας και μεγάλωσε σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες οικογένειες της διεθνούς μόδας.

Ξεκίνησε την καριέρα του στο μόντελινγκ από την εφηβεία του και υπέγραψε συμβόλαιο με το πρακτορείο IMG Models σε ηλικία 15 ετών.

Όταν εκείνος ήταν 17 ετών και η Κάια 14, τα δύο αδέλφια άρχισαν να συγκεντρώνουν έντονο ενδιαφέρον από τον χώρο της μόδας.

Ο Πρίσλεϊ έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην πασαρέλα σε επίδειξη της Moschino στο Λος Άντζελες, ενώ στη συνέχεια συμμετείχε σε επίδειξη των Dolce & Gabbana στο Μιλάνο και εμφανίστηκε σε διαφημιστική καμπάνια της Calvin Klein.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό W το 2016, είχε αποκαλύψει με χιούμορ τι σκεφτόταν στις πρώτες του εμφανίσεις στην πασαρέλα:

«Μην πέσεις. Αυτό ήταν όλο. Έλεγα στον εαυτό μου: “Σε παρακαλώ, μη σκοντάψεις, απλώς φτάσε μέχρι το τέλος”».

Το 2018 είχε πει στο People ότι η συνεργασία με την αδελφή του έκανε το μόντελινγκ «πολύ λιγότερο μοναχικό».

Παρότι είχε καλούς βαθμούς στο σχολείο, είχε αποφασίσει να μην προχωρήσει τότε σε πανεπιστημιακές σπουδές, καθώς η καριέρα του είχε ήδη αρχίσει να εξελίσσεται.

«Ήθελα για λίγο να πάω στο πανεπιστήμιο και μετά απλώς άρχισα να δουλεύω. Και τώρα περνάω τόσο καλά, που σκέφτομαι: αν κάτι δεν είναι χαλασμένο, μην προσπαθείς να το διορθώσεις», είχε δηλώσει.

Το τατουάζ «MISUNDERSTOOD» και οι δύσκολες περίοδοι

Η προσωπική ζωή του Πρίσλεϊ είχε κατά καιρούς απασχολήσει τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Τον Δεκέμβριο του 2019 είχε αντιμετωπίσει κατηγορία για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ το 2020 είχε κάνει στο πρόσωπό του ένα τατουάζ με τη λέξη «MISUNDERSTOOD» («Παρεξηγημένος»).

Έναν χρόνο αργότερα, φάνηκε ότι είχε προχωρήσει στην αφαίρεσή του.

Τα τελευταία χρόνια, πάντως, επέλεγε όλο και συχνότερα να μιλά ο ίδιος για τη ζωή του, τις δυσκολίες του και την προσπάθειά του να βοηθήσει άλλους ανθρώπους μέσα από όσα είχε βιώσει.

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ αφήνει πίσω του τους γονείς του, Σίντι Κρόφορντ και Ράντι Γκέρμπερ, και την αδελφή του, Κάια.