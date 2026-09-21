Τουρκία: Της επιτέθηκε επειδή δεν της άρεσε κούρεμα – Δείτε βίντεο

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Eπίθεση από συγγενείς πελάτισσάς της επειδή δεν της άρεσε το κούρεμα το οποίο είχε κάνει στο παιδί της δέχθηκε κομμώτρια στην Τουρκία.

Το επεισόδιο που σημειώθηκε στην επαρχία Καχραμανμαράς καταγράφηκε από βίντεο ασφαλείας, με την ιδιοκτήτρια του κομμωτηρίου, Ντουϊγκού Μερτ, να υποβάλει μήνυση υποστηρίζοντας ότι επίθεση δέχθηκε και η κόρη της αλλά και ότι προκλήθηκαν ζημιές στον εξοπλισμό του καταστήματος.

Την έριξαν στο πάτωμα

Σύμφωνα με την κομμώτρια όλα ξεκίνησαν όταν μια πελάτισσα με τα αρχικά Ε.Γ. πήγε στο κομμωτήριο για να κουρέψει το παιδί της. Μετά το κούρεμα, όμως, υπήρξε διαπληκτισμός μεταξύ της γυναίκας και των υπαλλήλων του κομμωτηρίου, καθώς εκείνη δεν ήταν ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.

Όταν η Ντουϊγκού Μερτ παρενέβη λέγοντας στην πελάτισσα ότι, εφόσον δεν ήταν ικανοποιημένη, μπορούσε να πάρει πίσω τα χρήματά της και να κουρέψει το παιδί της αλλού, εκείνη αρχικά έφυγε αλλά μετά επέστρεψε με συγγενείς της.

Σύμφωνα με την Μερτ στην επιχείρησή της μπήκαν 10 γυναίκες χωρίς να πουν τίποτα και την χτύπησαν, της τράβηξαν τα μαλλιά και την έριξαν στο πάτωμα.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο έλαβαν καταθέσεις από τις εμπλεκόμενες γυναίκες ενώ εξετάστηκε και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Από την πλευρά της η Ντουϊγκού Μερτ μετέβη στο νοσοκομείο, έλαβε ιατρική γνωμάτευση που καταγράφει τα τραύματά της και υπέβαλε μήνυση σε βάρος των ατόμων που, όπως υποστηρίζει, της επιτέθηκαν.