Θρίλερ στην Ηγουμενίτσα: Εντοπίστηκε πτώμα γυναίκας στον ποδηλατόδρομο – Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε τραυματισμένος άνδρας

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Ηγουμενίτσα, έπειτα από τον εντοπισμό σορού στο πρώτο κιόσκι στον ποδηλατόδρομο της πόλης.

Σύμφωνα με το thespro.gr, η σορός ανήκει σε γυναίκα. Μάλιστα σύμφωνα με το ίδιο μέσο, σε κοντινό σημείο βρέθηκε και ένας τραυματισμένος άνδρας, ο οποίος μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν εάν ο τραυματισμένος άνδρας συνδέεται με το περιστατικό και ποια, εφόσον υπάρχει, είναι η εμπλοκή του στην υπόθεση.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές συλλέγουν στοιχεία από την περιοχή προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η νεαρή γυναίκα.

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