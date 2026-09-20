Διπλές εκλογές στη Γερμανία: Πρώτη η AfD στο Μεκλεμβούργο, επικρατεί η Αριστερά στο Βερολίνο – «Καταστροφικό αποτέλεσμα» λέει ο Μερτς

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Το ακροδεξιό κόμμα AfD (Εναλλακτική για τη Γερμανία) προηγείται στις κρατιδιακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία στη Γερμανία, υπερδιπλασιάζοντας τις δυνάμεις της, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση αποτελέσματος που εξέδωσε πριν από λίγο το ARD.

H AfD λαμβάνει 37% (+20,3), ακολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 35,5% (-4,1), η Αριστερά με 7,5% (-2,4), το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα με 5,5% (-7,8) και το χειρότερο ποσοστό του μετά την επανένωση, οι Πράσινοι με 5,5% (-0,8) και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ με 5%.

Eπικρατεί η Αριστερά στο Βερολίνο

Ξεκάθαρο προβάδισμα στην Αριστερά δείχνει η πρώτη εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος για το Βερολίνο, σύμφωνα με το ARD.

Συγκεκριμένα, η Αριστερά λαμβάνει 24,5% (+12,3), ενώ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) ακολουθεί με 20% (-8,2). Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) βρίσκεται στην τρίτη θέση με 16% (+6,9), ενώ το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) συγκεντρώνει 12% (-6,4), οι Πράσινοι 15% (-3,4) και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) 5% .

Μερτς: «Καταστροφικό το αποτέλεσμα»

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία την Κυριακή αποτέλεσαν «καταστροφή» για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις ως πρόεδρος του CDU και καγκελάριος, προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός.

Ο Μερτς υποστήριξε ότι οι αλλαγές που χρειάζεται η χώρα αποτελούν και απάντηση στην ενίσχυση της AfD, κάνοντας αναφορά στο ακροδεξιό κόμμα, χωρίς να το κατονομάσει άμεσα.

«Αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι μια θεραπεία ενάντια στο αυταρχικό δηλητήριο» δήλωσε χαρακτηριστικά ο καγκελάριος. «Αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη. Εγώ αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη, γιατί θέλω να οδηγήσω τη χώρα μας μπροστά» πρόσθεσε ο Μερτς.