Μερτς: «Καταστροφικό το εκλογικό αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο – Αναλαμβάνω τις ευθύνες»

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία την Κυριακή αποτέλεσαν «καταστροφή» για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις ως πρόεδρος του CDU και καγκελάριος, προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός.

Ο Μερτς υποστήριξε ότι οι αλλαγές που χρειάζεται η χώρα αποτελούν και απάντηση στην ενίσχυση της AfD, κάνοντας αναφορά στο ακροδεξιό κόμμα, χωρίς να το κατονομάσει άμεσα.

«Αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι μια θεραπεία ενάντια στο αυταρχικό δηλητήριο» δήλωσε χαρακτηριστικά ο καγκελάριος. «Αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη. Εγώ αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη, γιατί θέλω να οδηγήσω τη χώρα μας μπροστά» πρόσθεσε ο Μερτς.