Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στη Σητεία – Νέο μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

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Σε απόσταση αναπνοής από το Καρύδι Σητείας μαίνεται η μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής. Πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και εθελοντές δίνουν μάχη να ανακόψουν την πορεία της προς το χωριό, το οποίο έχει εκκενωθεί νωρίτερα με την ενεργοποίηση και του 112.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 78 πυροσβέστες με τέσσερεις ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ και 26 οχήματα. Επίσης, ο Δήμος Σητείας συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδι με κατεύθυνση προς Ζάκρο.

Νέο μήνυμα για ετοιμότητα

Όπως δήλωσε στο Cretalive.gr ο πρόεδρος της κοινότητας Καρυδίου κ. Γιάννης Καναβάκης στο σημείο επιχειρούν 10 με 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα έχουν σταματήσει. Οι άνεμοι είναι δυνατοί αλλά όχι τόσο θυελλώδεις, το πρόβλημα είναι οι ριπές που κατά διαστήματα σημειώνονται που είναι και οι πιο επικίνδυνες. Η νύχτα αναμένεται να είναι μεγάλη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, αστυνομικούς και εθελοντές να βρίσκονται επί ποδός, στην πρώτη γραμμή του πύρινου μετώπου.

«Πολύ μεγάλο μέτωπο»

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, κ. Νίκος Φυγετάκης, έκανε λόγο για πολύ μεγάλο μέτωπο κοντά στο χωριό Καρύδι.

“Έχουμε ένα πολύ μεγάλο μέτωπο κοντά στο χωριό Καρύδι, το οποίο έχουμε εκκενώσει. Η περιοχή είναι πάρα πολύ δύσβατη και δεν μπορούμε να πλησιάσουμε” τόνισε μιλώντας στο Cretalive.gr και σημείωσε παράλληλα πως το ιδιαίτερα δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής, σε συνδυασμό με τους ανέμους που πνέουν, καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την προσέγγιση των πυροσβεστικών οχημάτων στις ενεργές εστίες.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, η φωτιά έχει πλέον απλώσει σε πολύ μεγάλη έκταση, γεγονός που δυσχεραίνει περαιτέρω την προσπάθεια περιορισμού της.