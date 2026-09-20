Φωτιά στη Σητεία: Ήχησε το 112 για εκκένωση της περιοχής Καρύδι – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Χώνος του Δήμου Σητείας, στον νομό Λασιθίου.
Οι δυνάμεις πυρόσβεσης που βρίσκονται στο σημείο έχουν ενισχυθεί. Συγκεκριμένα επιχειρούν 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα. Επισης ο Δήμος Σητείας συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Ήχησε το 112 για εκκένωση της περιοχής Καρύδι
Στις 16:43 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδι με κατεύθυνση προς Ζάκρο.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Καρύδι της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου απομακρυνθείτε προς #Ζάκρος
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) September 20, 2026