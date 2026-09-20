Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σητεία – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σητεία Λασιθίου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:30. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 31 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 ελικόπτερα.

Επίσης έχει κινητοποιηθεί ο Δήμος Σητείας προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου.