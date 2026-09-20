Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σητεία – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σητεία Λασιθίου.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:30. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 31 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 ελικόπτερα.
Επίσης έχει κινητοποιηθεί ο Δήμος Σητείας προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου.